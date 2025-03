Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is van mening dat Mick Schumacher nog altijd kans maakt om een rentree in de Formule 1 te maken, als hij maar met de juiste personen in de paddock praat.

Mick Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas. De jonge Duitser liet goede dingen zien, maar het feit dat het bij het team ontbrak aan goed materiaal, het maken van fouten en het niet consistent genoeg presteren, zorgden ervoor dat zijn contract eind 2022 niet meer werd verlengd. Sindsdien heeft de 25-jarige coureur geen zitje meer in handen gehad, maar toch wordt hij nog altijd gezien als één van die namen die zomaar eens hun rentree kunnen maken.

Een droom in duigen

Zo werd Schumacher tijdens het seizoen van 2024 door Mercedes, Sauber, Alpine en Williams genoemd als kanshebber op een stoeltje voor dit jaar. Eén voor één vielen de mogelijkheden weg, waarna de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher het moest doen met een contract bij Alpine voor een tweede seizoen in het World Endurance Championship. Als het aan Mika Häkkinen ligt, hoeft Schumacher zijn droom echter nog niet definitief op te geven.

Häkkinen heeft hoop voor Schumacher

"Ik denk dat hij nog steeds een kans heeft om terug te keren in de Formule 1", citeert PlanetF1. "De deur staat nog open. Je moet gewoon met de juiste mensen praten. Hij heeft ervaring in de Formule 1 en ervaring uit andere raceklassen. En hij is jong. Dat zijn allemaal goede dingen, allemaal positieve factoren. Maar de Formule 1 is een omgeving met extreem hoge verwachtingen. Als je drie, vier, vijf fouten maakt en de auto beschadigt, kost dat het team een fortuin. En daar houden ze niet van. Ze willen geen geld uitgeven aan het repareren van een vernielde auto."

