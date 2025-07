Mick Schumacher erkent dat er gesprekken met het Formule 1-team van Cadillac worden gevoerd over een mogelijk zitje bij de gloednieuwe formatie voor het seizoen van 2026.

Mick Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas. De zoon van racelegende Michael Schumacher liet bij vlagen indrukwekkende performance zien, maar ging ook te vaak in de fout en schreef meerdere auto's af. Na twee seizoenen werd zijn contract daarom niet meer verlengd, waarna hij aan de slag ging als reservecoureur voor het team van Mercedes. Ondertussen komt hij ook in andere raceklassen uit, zoals het World Endurance Championship voor het team van Alpine.

Kandidatenlijstje van Cadillac F1

Hoewel Schumacher al enkele jaren niet meer op de grid heeft gestaan, is hij nooit volledig uit beeld verdwenen. Vrijwel altijd wordt hij wel ergens genoemd als mogelijke kanshebber op een zitje. Nu is dat bij het gloednieuwe team van Cadillac, dat in 2026 haar debuut maakt in de Formule 1. Teambaas Graeme Lowdon erkende eerder al dat de Duitser als één van de mogelijkheden wordt gezien, maar erkende ook dat ze nog meer namen op hun lijstje hebben staan. Zo worden ook Sergio Pérez en Valtteri Bottas sterk aan de formatie gelinkt.

Schumacher voert positieve gesprekken met Cadillac

Ook Schumacher zelf erkent nu dat er gesprekken worden gevoerd: "Natuurlijk zijn er gesprekken gaande", klinkt het bij de Braziliaanse tak van Motorsport.com. "De communicatie is erg positief geweest. Het is een groot project en ze hebben al een fantastische hoeveelheid mensen aangetrokken. Het project is indrukwekkend, ene geweldig verhaal. Ik voel me vereerd dat ik daar onderdeel vanuit maak, in onderhandeling. Het is een mooie positie om in te verkeren."

