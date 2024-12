Wolff legt Schumacher-exit uit: "Het heeft weinig zin"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft uitgelegd waarom het team afscheid heeft genomen van Mick Schumacher. Schumacher was de reserve-coureur van Mercedes gedurende zowel 2023 als 2024 in de hoop om weer aan de bak te kunnen in de Formule 1, maar deze mogelijkheid is nooit gekomen voor de Duitser. Alle stoeltjes zijn nu gevuld voor 2025, en Schumacher zal zijn heil elders moeten zoeken.

Mick, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, reed twee seizoenen bij Haas, maar werd vervangen door de ervaren Nico Hülkenberg in 2023. Schumacher werd kampioen in de Formule 2, maar wist dit nooit te vertalen naar succes in de koningsklasse, mede door de problemen waarin Haas zich verkeerde tijdens de periode waarin Schumacher actief was. Inmiddels is de 25-jarige coureur ook actief in de WEC bij het fabrieksteam van Alpine sinds dit jaar, en kort na zijn vertrek bij Mercedes werd het ook aangekondigd dat hij zal worden aangehouden bij het Hypercar-project.

Artikel gaat verder onder video

Constante wachten heeft weinig zin

Mercedes heeft ook snel doorgeselecteerd na het vertrek van Schumacher. Valtteri Bottas zal de rol van reservecoureur overnemen van de Duitser, die zich nu volledig zal richten op langeafstand-racen. Wolff was ondanks het vertrek vol lof over zijn pupil Schumacher. “Hij is echt een geweldige jongeman met de juiste waarden," zei hij bij Sky Deutschland. “Hij is heel intelligent, maar helaas heeft hij nooit echt een kans gekregen in de Formule 1 met de juiste omgeving. Het is op een punt gekomen dat het constante wachten weinig zin heeft en hij wil nu racen. Dat zal hem zeker lukken.”

Niet in de cockpit zitten is moeilijk

Schumacher gaf bij zijn vertrek al aan dat hij simpelweg wil racen, en niet aan de zijlijn wil zitten in de hoop dat een mogelijkheid zich voordoet. “Ze [Mercedes] hebben ongetwijfeld een meer ervaren coureur van me gemaakt, omdat ik de technische kant beter heb leren kennen," legde de Duitser zelf uit. "Maar het is moeilijk om deze auto's te zien racen en zelf niet in de cockpit te zitten. Ik wil me weer 100% op het racen richten. Ik wil me volledig richten op de sportieve kant van de autosport. Uiteindelijk is het racen wat je wilt doen als coureur, het is racen dat je dat gevoel geeft waar je van houdt.”

Gerelateerd