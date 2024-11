Lewis Hamilton heeft een eerbetoon aan Michael Schumacher gebracht, door het voorwoord te schrijven in een onlangs gepubliceerd boek over de voormalig Formule 1-coureur. Uit de reacties blijkt echter dat niet alle fans van de Duitse racelegende dit kunnen waarderen.

Het officiële Instagramaccount van Michael Schumacher, dat wordt beheerd door zijn familie, heeft naar buiten gebracht dat er een nieuw boek wordt gepubliceerd over de zevenvoudig wereldkampioen. Het boek is geschreven om stil te staan bij het feit dat Schumacher dertig jaar geleden zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 won. De familie heeft besloten om de enige andere zevenvoudig wereldkampioen, Lewis Hamilton, een bijdrage te laten schrijven.

Hamilton brengt eerbetoon aan Schumacher

Een foto van Hamilton is in het boek geplaatst met de tekst "van de ene legende voor de andere", maar daar zijn niet alle fans van Schumacher blij mee, zo blijkt uit de reacties op de Instagrampost. "Wat doet Hamilton daar?', zo leest het. En "Waarom moet je de fans van Michael beledigen met een foto van Hamilton?" Een ander schrijft weer: "Waarom staat het gezicht van Hamilton in hetzelfde boek als Michael Schumacher?" Ook klinkt het: "Het boek is verpest door één pagina. Ze hadden voor Mika [Häkkinen] moeten gaan. We weten dat zij respect voor elkaar hadden. Het is een marketingzet, omdat Lewis volgend seizoen naar Ferrari gaat." Een groot deel van de reacties, is wel positief.

