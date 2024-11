Mick Schumacher heeft enigszins tegen de verwachtingen in geen Formule 1-stoeltje voor het seizoen van 2025 weten te bemachtigen, en heeft nu een opvallend statement op social media geplaatst.

Mick Schumacher verdween eind 2022 van de Formule 1-grid, nadat zijn contract bij het team van Haas niet werd verlengd. De 25-jarige coureur bracht de afgelopen twee seizoenen door als reservecoureur voor het team van Mercedes, en kwam dit jaar daarnaast in het World Endurance Championship uit voor Alpine. De Duitser heeft nooit onder stoelen of banken gestoken zo snel mogelijk terug te willen keren in de Formule 1, maar die kans lijkt inmiddels verkeken. Alhoewel hij bij meerdere teams in beeld was, heeft hij geen zitje weten te bemachtigen voor 2025.

Kansen lijken verkenen

Lange tijd leek het erop dat Schumacher volgend jaar bij Alpine terecht zou kunnen, maar de Franse formatie is uiteindelijk voor Jack Doohan gegaan. Iets wat Schumacher zelf via Instagram moest vernemen. De Duitser kreeg daarnaast ook een tik te verduren toen Mercedes-teambaas Toto Wolff hem bij Williams probeerde onder te brengen als vervanger van de op staande voet ontslagen Logan Sargeant, maar Williams-teambaas James Vowles noemde hem "niet bijzonder" en ging voor Franco Colapinto. Daarna leek Sauber/Audi nog even een mogelijkheid, maar de aanstaande Duitse fabrieksformatie is gegaan voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Statement op social media

Schumacher heeft nu van zich laten horen op Instagram en lijkt met zijn statement te doelen op het mislopen van een Formule 1-zitje: "Het leven gaat niet altijd zoals gepland", leest het. "Tegenslagen kunnen lastig zijn om te incasseren. Maar iedere uitdaging is een kans om te leren, te groeien en sterker terug te komen. Dit is slechts een hoofdstuk, niet het hele verhaal. Ik ben vastbesloten om er boven uit te stijgen. Bedankt voor al jullie steun. Het betekent de wereld voor mij."

