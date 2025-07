Kritiek op toekomstplannen: mensenrechten onder vergrootglas bij F1-plannen

Recent kwam naar buiten dat de Afrikaanse overheid graag wil inzetten op een terugkeer van een Formule 1-race op dit continent. Ook zou FIA-president Mohammed Ben Sulayem heel graag naar dit continent verplaatsen, maar hij wil niks weten van de verhalen over mensenrechtenschendingen in onder andere Rwanda.

Afrika is op dit moment het enige continent zonder Formule 1-race. De FIA en de Formule 1 willen daar verandering in brengen en er zijn meerdere landen die interesse hebben. Zo werkt Zuid-Afrika hard aan een terugkeer op het circuit van Kyalami. Ook Rwanda wil graag een Grand Prix organiseren en er zijn zelfs geruchten geweest over een race in Marokko. Volgens de Afrikaanse sportminister Gayton McKenzie staat er binnen twee weken een belangrijk overleg gepland tussen de regering van Zuid-Afrika en de F1.

Veel kritiek om mogelijke GP in Rwanda

De afgelopen maanden was Rwanda veel in het nieuws vanwege zijn ambitie om een Grand Prix te organiseren. Vorig jaar was het Afrikaanse land al gastheer van het FIA-gala in de hoofdstad Kigali. Daarna diende Rwanda officieel een aanvraag in voor een Formule 1-race, gepland op een nieuw te bouwen circuit vlak bij Kigali. Toch kwam er ook kritiek, vanwege de mensenrechtensituatie in het land. Ben Sulayem lijkt eerst enthousiast, maar nuanceert zijn standpunt in Formule 1 Magazine: "Nee! Niet vóór Rwanda, maar vóór Afrika! Weet je, ik geloof nog steeds dat we meer teams en meer races nodig hebben!"

Coureurs willen niet nóg meer races

Volgens Ben Sulayem is het belangrijk dat er eindelijk weer een race op het Afrikaanse continent komt: "Afrika als continent is altijd een beetje vergeten. Ik ben trots dat we vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van de FIA de Algemene Vergadering in Rwanda hebben georganiseerd." Ben Sulayem merkt wel op dat niet iedereen positief is over nóg meer wedstrijden: "De coureurs komen naar me toe en zeggen: 'Alstublieft, niet nog meer races.' Voor hen zijn die 24 raceweekenden erg zwaar. Maar ik geloof in groei voor Afrika in de Formule 1."

Onnodige discussies voeren helpt niet

Als FIA-president Ben Sulayem wordt gevraagd naar de mensenrechtenproblemen in Rwanda, reageert hij fel: "Ja, je kunt die discussie voeren. Maar als je kijkt naar het Midden-Oosten, waar we vier races hebben, gaat het daar ook vaak over mensenrechten en sportswashing. Toch stonden we onlangs gewoon bij de Qatar Airways Britse Grand Prix. Het slaat gewoon nergens op."

Stabiliteit staat op nummer één

Hij benadrukt dat hij vooral voorstander is van een race in Afrika als geheel: "Ik ben een voorstander van Afrika. Als we naar een locatie in Afrika kijken, volgen we altijd onze normale procedures. We letten goed op de financiële situatie en stabiliteit van een land. Er wordt heus wel goed gekeken naar alle aspecten voordat een Grand Prix aan een land wordt toegewezen."

