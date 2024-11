De grote schoonmaak lijkt bij de FIA nog lang niet voorbij te zijn. Nog voordat het raceweekend in Qatar officieel van start is gegaan, is de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 2 al naar de deur verwezen, zo meldt Motorsport.com.

De FIA lijkt achter de schermen bezig te zijn met een nieuwe lichting personeelsleden. Na de Grand Prix van Brazilië werd racedirector Niels Wittich namelijk vervangen door Rui Marques. Laatstgenoemde was de wedstrijdleider van de Formule 2 en de Formule 3, maar kreeg dus promotie. Janette Tan zou vervolgens Marques opvolgen, maar is volgens het medium al ontslagen, voordat ze überhaupt is begonnen aan haar nieuwe baan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris wijst naar reden voor mislopen titel

Marques krijgt dit weekend F1 en F2 onder zijn hoede

Het medium legt wederom de link met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die ook al wordt gezien als degene die FIA-steward Tim Mayer heeft bedankt voor zijn rol als official. Tan was namelijk aangewezen als plaatsvervanger van Marques in de Formule 2 en de verwachting was dat ze in 2025 volwaardig racedirecteur van de opstapklasse zou gaan worden. Dat lijkt inmiddels niet meer aan de orde te zijn en de redenen voor het plotselinge vertrek, zijn nog altijd onduidelijk. Marques zal daarom dit weekend, naar verluidt, niet alleen de racedirector van de Formule 1 zijn. De Portugees zal ook de verantwoordelijkheid krijgen over de Formule 2, die dit weekend de dertiende ronde van het kampioenschap afwerkt in Doha.

Eduardo Freitas & Rui Marques

Gerelateerd