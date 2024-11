Lando Norris verklaart dat de strijd om de wereldtitel eigenlijk nooit een echte strijd is geworden. Daarvoor was de opgebouwde voorsprong van Max Verstappen, in de openingsfase van het jaar, toch net iets te groot.

Verstappen wist in Las Vegas beslag te leggen op zijn vierde wereldtitel. Daarvoor was de missie in de Amerikaanse gokstad duidelijk, zo moest de Nederlander voor zijn rivaal van McLaren eindigen. Hoewel de RB20 uiteindelijk niet meer de snelste auto was, wist Verstappen dat klusje te klaren en kwam hij als vijfde over de streep. Daardoor is het puntenverschil door Norris niet meer goed te maken en weet de Nederlander zich voor de vierde keer in zijn carrière te kronen tot wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Circuit Qatar aangepast om bandendrama zoals in 2023 te voorkomen

'Red Bull is nooit het vierde beste team geweest'

In de openingsfase van het seizoen beschikte Verstappen nog wel over het snelste pakket. Tijdens de eerste race in de Verenigde Staten - in Miami - bracht McLaren haar updates mee en daarmee was de MCL38 ineens ook een auto die om de zeges kon knokken. "Ik ben erg trots op het hele team dat zo lang heeft gevochten, dat begon in te lopen en zoveel heeft ingehaald als we hebben gedaan", opent Norris bij MotorsportWeek. "We waren aan het begin van het jaar het vierde beste team. Red Bull is nooit het vierde beste team geweest, of laten we zeggen, slechter dan dat. We hadden gewoon een te grote achterstand om in te halen vanaf het begin van het seizoen en we konden dat niet omdat ze nog steeds te sterk zijn geweest", legt Norris uit.

OOK INTERESSANT: Britse journalist verklaart waarom Verstappen als slechterik wordt gezien

Volgend jaar hopelijk direct mee vooraan knokken

Komend jaar rijdt de koningsklasse voor het laatste seizoen met dit reglement en Norris hoopt de lijn van dit seizoen dan ook door te gaan zetten. "Volgend jaar gaan we het seizoen in met een auto waarvan we denken dat we er vanaf de eerste ronde een kampioenschap mee kunnen winnen, en dat hebben we de afgelopen zes jaar niet kunnen doen. Ik ben enthousiast daarover, maar ook trots op wat we hebben bereikt. Mijn eerste overwinning in de Formule 1, mijn eerste drie", zo kan Norris echt nog wel genieten van het huidige jaar.

OOK INTERESSANT: Waché wijst naar opdracht van RB21: 'Fatsoenlijke auto bouwen voor meerdere types circuit'

Norris trots op titeluitdaging

De Brit is al sinds 2019 vaste rijder van McLaren en heeft in 2024 voor het eerst om de zeges kunnen knokken. "Niemand anders vecht tegen hem [Verstappen]. Ik ben het geweest en het is McLaren geweest, dus ik ben trots op wat we hebben bereikt. Zouden we sommige dingen beter hebben kunnen doen? Absoluut. Denk ik dat we het kampioenschap hadden kunnen winnen, zelfs met een perfect seizoen? Nee. Maar ik ben nog steeds blij dat ik tweede eindig", aldus Norris.

Gerelateerd