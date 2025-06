Norris loopt opnieuw mentale deuk op na crash met Piastri in Canada: "Komt in negatieve spiraal"

Nico Rosberg is kritisch op Lando Norris na diens botsing met teamgenoot Oscar Piastri in de Grand Prix van Canada. De oud-wereldkampioen noemde het incident een “grote fout” van Norris.

De McLaren-coureurs botsten met elkaar toen ze streden om de vierde plaats, waardoor Norris moest uitvallen met schade en Piastri nog als vierde over de finish kwam. Norris bood direct zijn excuses aan over de boordradio en noemde het “stom” wat hij deed. Rosberg vond de actie van Norris opvallend en ging er verder op in bij Sky Sports F1: “Het was een geweldige strijd tussen die twee, mooi dat McLaren ze laat racen. Lando’s eerste aanval in de haarspeldbocht was prachtig. Maar daarna was de fout van Lando juist heel vreemd. Super, supervreemd zelfs"

Extra fout in het lijstje voor Norris

Daarna benadrukt hij: "Dit is weer een extra fout in het rijtje, en deze is groot. Hij ging er vol voor, kwam niet terug op zijn inzet, hield gewoon het gas erop, dat is ook bijzonder. Full commitment terwijl er eigenlijk geen ruimte was, dat is een beetje ongemakkelijk.” Volgens Rosberg hoeft het incident niet voor grote problemen bij McLaren te zorgen: “Dit soort dingen kun je vrij snel uitpraten. Piastri heeft niets fout gedaan, dus het is vooral tussen Lando en teambaas Andrea Stella om erover te praten en het te begrijpen. Je hoeft niet te wijzen, je moet gewoon bespreken wat er misging.”

Loopt Norris weer een mentale deuk op?

Rosberg maakt zich vooral zorgen over het mentale effect van de fout op Norris. “Het wordt op een gegeven moment ook mentaal zwaar. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht waarin je denkt: ‘Ik maak steeds fouten, ik ben niet goed genoeg’. Dat gaat echt in je hoofd zitten. Zelf heb ik dat meegemaakt, en vooral na zo’n zichtbare fout als vandaag, waarbij je je teamgenoot raakt, is het lastig daar weer uit te komen.”

