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Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in Spielberg voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Na een reeks evenementen met een afwijkende opzet rijdt de koningsklasse dit weekend in het traditionele format. Hoe laat beginnen we het weekend vandaag?

Voor Red Bull Racing markeert het weekend een belangrijke thuisrace. Max Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar kunnen beschikken over cruciale updates voor hun RB22, waarmee het team hoopt de recente problemen met de snelheid definitief op te lossen. Ondertussen zal Mercedes de afstelling specifiek moeten aanpassen aan de karakteristieken van dit circuit om hun sterke vorm vast te houden, terwijl Charles Leclerc namens Ferrari de nodige twijfels moet wegnemen na een moeizame periode.

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Extreme hitte op de Red Bull Ring

De coureurs maken zich op voor een fysiek zwaar weekend, aangezien er een extreme hittegolf wordt voorspeld in de bergen van Spielberg. Op vrijdag stijgt het kwik naar verwachting al naar 33 graden Celsius onder een strakblauwe lucht. Tijdens de kwalificatie op zaterdag wordt de piek verwacht met temperaturen rond de 35 graden, terwijl het op zondag zelfs 36 graden kan worden. Door deze hoge asfalttemperaturen wordt bandenmanagement een cruciale factor, al blijft er door de ligging in de bergen op zondagmiddag een kleine kans bestaan op lokale onweersbuien.

Hoe laat gaan we van start?

Het raceweekend in Oostenrijk gaat vandaag om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Later deze middag, om 17:00 uur, keren de coureurs terug op de baan voor de tweede oefensessie. Morgen staat om 12:30 uur de derde en laatste vrije training gepland. De kwalificatie begint diezelfde dag om 16:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk, die op overmorgen om 15:00 uur begint.

Vrijdag 26 juni

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 27 juni

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juni

15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

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