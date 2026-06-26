close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic

Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Oostenrijk?

Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Oostenrijk?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in Spielberg voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Na een reeks evenementen met een afwijkende opzet rijdt de koningsklasse dit weekend in het traditionele format. Hoe laat beginnen we het weekend vandaag?

Voor Red Bull Racing markeert het weekend een belangrijke thuisrace. Max Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar kunnen beschikken over cruciale updates voor hun RB22, waarmee het team hoopt de recente problemen met de snelheid definitief op te lossen. Ondertussen zal Mercedes de afstelling specifiek moeten aanpassen aan de karakteristieken van dit circuit om hun sterke vorm vast te houden, terwijl Charles Leclerc namens Ferrari de nodige twijfels moet wegnemen na een moeizame periode.

Extreme hitte op de Red Bull Ring

De coureurs maken zich op voor een fysiek zwaar weekend, aangezien er een extreme hittegolf wordt voorspeld in de bergen van Spielberg. Op vrijdag stijgt het kwik naar verwachting al naar 33 graden Celsius onder een strakblauwe lucht. Tijdens de kwalificatie op zaterdag wordt de piek verwacht met temperaturen rond de 35 graden, terwijl het op zondag zelfs 36 graden kan worden. Door deze hoge asfalttemperaturen wordt bandenmanagement een cruciale factor, al blijft er door de ligging in de bergen op zondagmiddag een kleine kans bestaan op lokale onweersbuien.

Hoe laat gaan we van start?

Het raceweekend in Oostenrijk gaat vandaag om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Later deze middag, om 17:00 uur, keren de coureurs terug op de baan voor de tweede oefensessie. Morgen staat om 12:30 uur de derde en laatste vrije training gepland. De kwalificatie begint diezelfde dag om 16:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk, die op overmorgen om 15:00 uur begint.

Vrijdag 26 juni
13:30 uur: eerste vrije training
17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 27 juni
12:30 uur: derde vrije training
16:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juni
15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

Gerelateerd

Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

  • Gisteren 21:11
  • 9
Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

  • 10 minuten geleden
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

  • Gisteren 09:29
  • 7
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

  • 23 juni 2026 06:59
  • 8
Verstappen laat koelvest in de garage liggen: "Ik hou niet van die kabeltjes"

Verstappen laat koelvest in de garage liggen: "Ik hou niet van die kabeltjes"

  • Gisteren 20:39
Hamilton over impact van bijzondere boodschap: 'Vergeet nooit wie je bent'

Hamilton over impact van bijzondere boodschap: 'Vergeet nooit wie je bent'

  • Gisteren 20:05

Net binnen

09:24
Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"
08:44
'Verstappen voert geheime McLaren-gesprekken over megadeal'
08:07
Russell kijkt met schrik naar opmars Ferrari: 'Lewis grote bedreiging'
25-6
Podcast
FIA grijpt in door extreme omstandigheden, Russell bevestigt Mercedes-stoeltje 2027 | GPFans Recap
25-6
Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk Red Bull Racing

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Gisteren 14:41
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out" Max Verstappen

Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"

Gisteren 12:59 2
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden' Red Bull Racing

'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'

Gisteren 11:44 3
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk Hitteplan Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

Gisteren 09:29 7
Ontdek het op Google Play
x