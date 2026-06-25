Volgens Lewis Hamilton kan de Formule 1 soms een eenzame plek zijn, maar een specifieke aanmoediging van een fan heeft een blijvende indruk op hem achtergelaten. De zevenvoudig wereldkampioen deelt een anekdote over een supporter die hem vanaf de kant toeschreeuwde dat hij niet mocht vergeten wie hij is.

De Britse coureur beleeft momenteel een sportieve opleving bij Scuderia Ferrari, waar hij eerder deze maand de Grand Prix van Spanje op zijn naam schreef. Met die 106e overwinning op zak bereidt hij zich voor op de race in Oostenrijk, waar Ferrari een nieuwe motor-upgrade introduceert om het gat met WK-leider Kimi Antonelli verder te dichten. Ondanks zijn jarenlange ervaring in de top van de autosport, geeft de huidige nummer twee van het kampioenschap toe dat hij in het verleden niet altijd mensen om zich heen had die hem vertelden hoe hij moest denken of hem eraan herinnerden wie hij was.

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Misverstand in Milaan

De eerste keer dat de kreet werd geroepen, vond plaats in Milaan, toen een fan hem in het donker vanuit de bosjes toesprak. Hamilton hoorde de boodschap in eerste instantie echter verkeerd. "Ik dacht oorspronkelijk dat ze zeiden: wie denk je wel dat je bent?", vertelt de Ferrari-rijder. "Dus ik liep het restaurant binnen en dacht: wacht even. Toen ik weer naar buiten kwam, zei hij: vergeet niet wie je bent", aldus Hamilton. De coureur geeft aan dat hij daar de daaropvolgende dagen veel over heeft nagedacht.

Bijgebleven boodschappen

Inmiddels beschouwt de routinier het als een van de meest waardevolle adviezen uit zijn leven. "Het is een heel positieve, opbeurende boodschap en een waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben", legt hij uit. Hij plaatst de uitspraak zelfs op gelijke hoogte met een belangrijke les uit zijn jeugd. "Samen met wat mijn vader zei toen ik zes of zeven jaar oud was, 'geef nooit op', zijn dat de twee belangrijkste berichten die ik ooit heb gekregen", besluit hij. Onlangs werd hij in Londen bij een winkel opnieuw op deze manier toegesproken door een supporter. Het blijkt geholpen te hebben: Hamilton lijkt zijn mojo helemaal teruggevonden te hebben en wordt gezien als titelkandidaat.

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