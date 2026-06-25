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Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026

Verstappen over WK-kansen van Oranje: 'Staan aan de wat ongelukkigere kant'

Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen over WK-kansen van Oranje: 'Staan aan de wat ongelukkigere kant'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen vindt dat het Nederlands elftal het momenteel uitstekend doet op het wereldkampioenschap voetbal, al slaat hij de nachtelijke wedstrijden zelf over. De Nederlander waarschuwt wel voor de zware tegenstanders die de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog kan treffen in de knock-outfase.

Het toernooi vindt dit jaar plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, wat door het tijdsverschil resulteert in late aftraptijden voor de Europese kijker. Oranje gaat momenteel aan de leiding in Groep F, na een gelijkspel tegen Japan en een ruime overwinning op Zweden eerder deze maand. Vannacht om 01:00 uur staat het laatste groepsduel met Tunesië op het programma.

Nachtelijke aftraptijden

Vanwege de voorbereidingen op de Grand Prix van Oostenrijk, die dit weekend op de Red Bull Ring in Spielberg wordt verreden, moet Verstappen zijn rust pakken. De coureur volgt het toernooi dan ook selectief. "Ik heb veel wedstrijden gezien, die voor middernacht plaatsvonden. De wedstrijden om 2.00 of 3.00 uur ’s nachts kijk ik niet", aldus de Limburger. Omdat het afsluitende groepsduel van Nederland tegen de Tunesiërs om 01:00 uur Nederlandse tijd begint, is de kans groot dat hij deze wedstrijd aan zich voorbij laat gaan. In Spielberg, dat in dezelfde tijdzone ligt als Nederland, is het immers zeven uur later dan in speelstad Kansas City.

Zware route in de knock-outfase

Ondanks dat hij niet alles live ziet, is de Red Bull-rijder positief over de prestaties tot nu toe. "Nederland heeft het goed gedaan." Toch kijkt hij met een schuin oog naar het vervolg van het toernooi, dat voor het eerst met een zestiende finale begint. "Nu gaat het er ook om welke teams je tegen gaat komen. Wat dat betreft staan we volgens mij aan de wat ongelukkigere kant." Als groepswinnaar wacht een confrontatie met Marokko en bevinden gastland Canada en Zuid-Afrika zich aan dezelfde kant van het schema, waarna daarna mogelijk Duitsland of Frankrijk volgt. Verstappen blijft dan ook duimen voor een goed resultaat. "Hopelijk presteren ze goed, maar er zijn veel geweldige voetballanden die meedoen. Als Nederlandse fan hoop ik dat ons elftal ver komt."

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