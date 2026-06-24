Norris over eigen wassen beeld: "Het bezorgt me de kriebels"
Norris over eigen wassen beeld: "Het bezorgt me de kriebels"Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft vandaag voor het eerst oog in oog gestaan met zijn eigen wassen beeld in Madame Tussauds Londen. De coureur van McLaren-Mercedes reageert vol ongeloof en lichte afschuw op de gedetailleerde creatie. De Brit dat de levensechte kopie hem behoorlijk afschrikt en dat het een uiterst vreemde gewaarwording is.
Het wassen beeld is een direct eerbetoon aan de wereldtitel die de kopman van McLaren vorig jaar veroverde. Voor de creatie heeft Norris persoonlijk zijn racekleding uit dat kampioensjaar gedoneerd, evenals een replica van de helm die hij droeg tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het museum opent de deuren naar het beeld voor het grote publiek op dinsdag 30 juni. De nieuwste aanwinst krijgt een vaste plek in de zogenaamde 'Culture Capital'-zone, waar de 26-jarige coureur gezelschap krijgt van andere sporticonen zoals Lewis Hamilton en voetballer Harry Kane.
'Hij wil met me vechten'
Tijdens de onthulling wist de McLaren-coureur niet goed hoe hij moest reageren. Bij het zien van het beeld deelde hij direct zijn ongemakkelijke gevoelens. "Ik ben bang", begint Norris, waarna hij de houding van het beeld bestudeert. "Het lijkt alsof hij met me wil vechten. Oh mijn god. Zie ik er zo uit?", vervolgt de elfvoudig Grand Prix-winnaar. "Oh, het bezorgt me de kriebels. Het is zo gek om naar mezelf te kijken. Is dit waar jullie elke dag mee moeten omgaan?", aldus Norris.
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