FIA grijpt in door extreme omstandigheden, Russell bevestigt Mercedes-stoeltje 2027 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Op de donderdag was het zoals altijd tijd voor de traditionele mediadag richting het raceweekend dat de komende dagen in Oostenrijk plaatsvindt en waarin de we coureurs aan het woord horen vooruitkijkend op het aankomende raceweekend. Vandaag hoorden we onder meer Max Verstappen die liet vallen volgend jaar graag mee te doen aan de 24 uur van Spa-Francorchamps en was er ook het nodige te doen rondom de FIA. Zo greep men in door het hitteprotocol te activeren én was er een zeer opmerkelijke goedkeuring van een regel. George Russell liet op zijn beurt weten volgend jaar honderd procent voor Mercedes te rijden.

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Red Bull doet in Oostenrijk "een laatste poging" om Verstappen te behouden voor 2027

Red Bull Racing introduceert naar eigen zeggen dit weekend in Oostenrijk het "grootste updatepakket sinds jaren". Het effect hiervan is niet alleen van groot belang voor de sportieve resultaten van het team uit Milton Keynes, maar ook voor de toekomst van Max Verstappen bij de formatie. Lees hier het hele artikel over het nieuws rondom Red Bull en Max Verstappen.

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

Vanwege de zeer hoge temperaturen die verwacht worden tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk, heeft de FIA zojuist laten weten dat het zogeheten Heat Hazard-protocol in werking wordt gesteld. Zo zijn de teams nu verplicht om een koelsysteem in de cockpit van de auto te installeren. Dit bestaat onder andere uit een pomp die door middel van ruim 50 meter aan buizen koelvloeistof door een speciaal vest van de coureurs pompt. Lees hier het hele artikel over de maatregelen die de FIA genomen heeft.

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Marko onthult over F1-toekomst Verstappen: "Daar vinden nu gesprekken over plaats"

Helmut Marko heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk gereageerd op de veelbesproken exitclausule van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De voormalig adviseur maant tot kalmte voor de thuisrace van de renstal, ondanks de mogelijkheid dat de coureur tijdens de naderende zomerstop gebruikmaakt van een ontsnappingsroute. Verstappen kent een moeizaam seizoen en bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko.

Verstappen wil meedoen aan 24 uur van Spa-Franchorchamps: "Gevraagd te verplaatsen"

Max Verstappen heeft de nadrukkelijke wens uitgesproken om volgend jaar deel te nemen aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel op de Red Bull Ring in Oostenrijk voor het naderende Formule 1-raceweekend. Desondanks houdt hij de verrichtingen in de Belgische Ardennen nauwlettend in de gaten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

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FIA schaft termijnlimieten af: Ben Sulayem kan onbeperkt president blijven

De internationale autosportbond FIA heeft officieel besloten om de termijnlimieten voor het presidentschap af te schaffen. Waar een president voorheen maximaal drie termijnen mocht aanblijven, kan de huidige topman Mohammed Ben Sulayem (64) door deze statutenwijziging in theorie voor onbepaalde tijd in functie blijven. Lees hier het hele artikel over de opmerkelijke beslissing bij de FIA.

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Een overstap van Max Verstappen naar Mercedes is op korte termijn uitgesloten. George Russell maakt in Oostenrijk resoluut een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt dat hij ook komend seizoen voor de Duitse renstal zal uitkomen. Lees hier het hele artikel over George Russell die zijn stoeltje bij Mercedes bevestigt

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Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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