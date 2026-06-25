Marko onthult over F1-toekomst Verstappen: "Daar vinden nu gesprekken over plaats"

Helmut Marko heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk gereageerd op de veelbesproken exitclausule van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De voormalig adviseur maant tot kalmte voor de thuisrace van de renstal, ondanks de mogelijkheid dat de coureur tijdens de naderende zomerstop gebruikmaakt van een ontsnappingsroute. Verstappen kent een moeizaam seizoen en bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap.

De 83-jarige Oostenrijker is sinds eind vorig jaar officieel met pensioen en niet meer dagelijks werkzaam in de Formule 1, maar fungeert nog altijd als een belangrijke vertrouwenspersoon voor de drievoudig wereldkampioen. In aanloop naar het raceweekend in Spielberg benadrukt Marko tegenover Krone Zeitung wat de prioriteit is voor de Nederlander. "Voor hem staat competitiviteit altijd op één", opent de oud-coureur over de motivatie van de stercoureur. Oracle Red Bull Racing worstelt dit seizoen met de nieuwe Red Bull-Ford krachtbronnen, waardoor de aansluiting met de top voorlopig ontbreekt.

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Gesprekken over contract

Door de tegenvallende resultaten klinken er in de paddock geluiden dat de viervoudig wereldkampioen overweegt te vertrekken. Marko bevestigt dat de huidige situatie onderwerp van gesprek is. "Alle goede coureurs hebben prestatiegerichte clausules in hun contracten zitten. Op dat gebied vinden er op dit moment waarschijnlijk gesprekken plaats. Het beste zou zijn als ze snel tot een akkoord komen", aldus de voormalig topman.

Binnen de top van het moederbedrijf bestaat onenigheid over de omgang met het contract van de stuurman. Chalerm Yoovidhya, de Thaise aandeelhouder, zou de ontsnappingsclausule graag willen afkopen. Oliver Mintzlaff, de Duitse managing director van Red Bull GmbH, acht die financiële ingreep echter onnodig. Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, gaf onlangs tegenover Sport Bild aan dat een langer verblijf bij de formatie van teambaas Laurent Mekies de voorkeur geniet. "We zijn altijd loyaal geweest en we zullen ook loyaal blijven. We willen de weg met Red Bull blijven bewandelen en ervoor zorgen dat Max zijn carrière hier afsluit", stelde de belangenbehartiger. Daar voegde hij wel een duidelijke voorwaarde aan toe: "We willen wel de mogelijkheid hebben om te winnen".

Om te voorkomen dat de clausule geactiveerd kan worden, zal de renstal de komende weken aanzienlijk beter moeten presteren. Met Oscar Piastri en Lando Norris als de eerstvolgende doelen in de WK-stand, wacht het team een zware opgave. Voorafgaand aan de zomerstop staan er nog vier raceweekenden op het programma. Na de krachtmeting van dit weekend in Oostenrijk reist het Formule 1-circus volgende week af naar het circuit van Silverstone. Vervolgens wachten nog de races op de Hungaroring en Spa-Francorchamps, waarna eind juli de zomerpauze intreedt. Pas op 21 augustus keren de coureurs weer terug op de baan voor de Grand Prix op Zandvoort.

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