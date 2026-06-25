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Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'

Verstappen wil meedoen aan 24 uur van Spa-Franchorchamps: "Gevraagd te verplaatsen"

Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen' — Foto: © IMAGO
3 reacties

Verstappen wil meedoen aan 24 uur van Spa-Franchorchamps: "Gevraagd te verplaatsen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft de nadrukkelijke wens uitgesproken om volgend jaar deel te nemen aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen bevindt zich momenteel op de Red Bull Ring in Oostenrijk voor het naderende Formule 1-raceweekend. Desondanks houdt hij de verrichtingen in de Belgische Ardennen nauwlettend in de gaten.

Dit weekend wordt de prestigieuze CrowdStrike 24 Hours of Spa verreden. Hoewel de coureur van Red Bull Racing zich primair moet focussen op zijn eigen prestaties in Spielberg, waar hij met een cruciaal upgradepakket hoopt op betere resultaten, steekt hij zijn liefde voor de endurancerace niet onder stoelen of banken. De Nederlander baalt er naar eigen zeggen van dat hij door zijn verplichtingen in de koningsklasse van de autosport dit keer niet zelf op de grid kan staan.

Verzoek aan de organisatie

Omdat Verstappen met zijn eigen formatie actief is tijdens het evenement, volgt hij de actie op de voet. Zeventig GT3-wagens verschijnen zaterdag aan de start van de Belgische klassieker. "Die race ga ik zoveel mogelijk volgen. Natuurlijk blijf ik betrokken bij onze auto met onze coureurs", laat hij vanuit de paddock in Oostenrijk - geciteerd door zijn eigen website - weten. Voor de nabije toekomst heeft de kopman van de Oostenrijkse renstal echter grotere plannen. Hij wil de overstap maken van betrokkene aan de zijlijn naar actieve deelnemer op het asfalt. Om dat te realiseren, heeft de Limburger inmiddels contact gezocht met de promotor van de race. "Ik had er graag aan meegedaan en heb de organisatie al gevraagd om het event volgend jaar idealiter niet in een Grand Prix-weekend te plannen", onthult Verstappen.

Geweldig circuit

De aantrekkingskracht van het ruim zeven kilometer lange circuit in de Ardennen speelt een grote rol in zijn wens om deel te nemen. Het evenement trekt traditiegetrouw de absolute top van de GT-racerij aan. "Spa is een geweldig circuit en een 24 uursrace met alleen maar GT3-auto’s is erg speciaal", besluit de coureur lovend over de uitdaging op Belgische bodem.

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