FIA schaft termijnlimieten af: Ben Sulayem kan onbeperkt president blijven
FIA schaft termijnlimieten af: Ben Sulayem kan onbeperkt president blijvenMaak ons je Google-favoriet
De internationale autosportbond FIA heeft officieel besloten om de termijnlimieten voor het presidentschap af te schaffen. Waar een president voorheen maximaal drie termijnen mocht aanblijven, kan de huidige topman Mohammed Ben Sulayem (64) door deze statutenwijziging in theorie voor onbepaalde tijd in functie blijven.
De beslissing werd met een ruime meerderheid genomen tijdens een buitengewone vergadering in Macau. Aan de vooravond van het raceweekend in Oostenrijk stemden de aangesloten leden van de autosportfederatie over een reeks wijzigingen. Met ruim negentig procent van de stemmen werd de beperking van maximaal twaalf jaar geschrapt. Deze limiet was destijds juist ingevoerd onder leiding van voormalig president Jean Todt om een te grote machtsconcentratie te voorkomen. Todt zat zijn maximale drie termijnen uit tussen 2009 en 2021, waarna hij het stokje overdroeg aan zijn opvolger. Doordat de restricties nu van tafel zijn, geldt er geen houdbaarheidsdatum meer voor de hoogste positie binnen het bestuursorgaan.
Ben Sulayem spreekt
De zittende president reageerde na afloop van de stemming verheugd op de uitkomst. "De beslissingen die onze leden hier vandaag hebben goedgekeurd, weerspiegelen de aanhoudende vooruitgang die we samen als federatie boeken", zo liet de beleidsbepaler optekenen. Volgens hem is de statutenwijziging een logische stap voor de toekomst van de organisatie. "Door sterker bestuur, financiële discipline en een duidelijke langetermijnvisie bouwen we aan een FIA die beter is uitgerust om onze leden te ondersteunen, onze kampioenschappen te versterken en te leveren voor de autosport en mobiliteit wereldwijd." Hij benadrukte bovendien dat de resultaten voortkomen uit een brede samenwerking binnen de mondiale gemeenschap.
Herkiezen
Voor de bestuurder zelf betekent het besluit dat hij na zijn huidige mandaat gewoon weer verkiesbaar is. Eind vorig jaar werd hij in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent nog zonder tegenkandidaat herkozen voor een tweede termijn, die loopt tot eind 2029. Onder de oude reglementen zou de daaropvolgende stembusgang zijn laatste mogelijkheid tot herverkiezing zijn geweest, maar die barrière is nu definitief weggenomen. Naast de positie van de president zijn ook de termijnlimieten voor andere belangrijke organen, zoals de Senaat en de World Councils, geschrapt om de regels binnen de autosportbond te harmoniseren.
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