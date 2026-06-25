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Verstappen

Verstappen laat koelvest in de garage liggen: "Ik hou niet van die kabeltjes"

Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen laat koelvest in de garage liggen: "Ik hou niet van die kabeltjes"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen kiest ervoor om komend raceweekend tijdens de extreem warme Grand Prix van Oostenrijk geen gebruik te maken van een koelvest. Vanwege een felle hittegolf in Spielberg heeft de autosportbond FIA officieel het hitteprotocol geactiveerd. De Nederlander bedankt echter voor de bijbehorende kledingstukken.

Het belooft een zwaar raceweekend te worden in Spielberg, waar de omstandigheden voor zowel mens als machine tot het uiterste worden gedreven. Door een Europese hittegolf kunnen de temperaturen in de Stiermarkse bergen oplopen tot wel 34 graden Celsius in de schaduw, terwijl de temperatuur van het asfalt naar verwachting de 53 graden zal aantikken. Vanwege deze extreme omstandigheden heeft de FIA voor het eerst in het seizoen 2026 de zogeheten 'heat hazard'-status uitgeroepen. Dit protocol verplicht de teams om een geavanceerd koelsysteem met een pomp en vloeistofleidingen in de bolides te monteren. Coureurs mogen vervolgens zelf bepalen of ze het bijbehorende koelvest daadwerkelijk dragen, of dat er ter compensatie extra ballast in de cockpit wordt geplaatst om aan het minimumgewicht te voldoen.

Geen bewegingsvrijheid

Verstappen, die in Oostenrijk hoopt te profiteren van een lichtere auto dankzij een nieuw pakket aan upgrades aan de RB22, kiest bewust voor de extra ballast in plaats van het vest dat zelf zo'n halve kilo weegt. De Nederlander levert liever geen bewegingsvrijheid in tijdens het sturen. "Die auto's zijn al heel fysiek om in te racen. Ik heb zo'n vest voorheen wel eens gebruikt, maar ik houd er niet van. Al die kabeltjes", zo citeert Algemeen Dagblad de Nederlander. Ook zijn teamgenoot Isack Hadjar ziet af van het dragen van het koelvest tijdens de sessies in Spielberg. "Met deze temperaturen heb je daar hooguit een kwartiertje profijt van", verklaart Verstappens teammaat.

Wel te doen

Hoewel de hitte een flinke aanslag op het fysieke gestel van de rijders zal zijn, maakt Verstappen zich weinig zorgen over de naderende uitputtingsslag op de snelle Oostenrijkse baan. "Het wordt heet, maar het is wel te doen", relativeert de Limburger de situatie. "We hebben wel meer warme races gehad, hier was het ook warm vorig jaar. Ik denk niet dat het nu heel erg anders voor mij gaat zijn", besluit de kopman van de Oostenrijkse renstal.

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