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Piastri during sprint qualifying in Canada

McLaren neemt opmerkelijke achtervleugel mee naar Formule 1-weekend Oostenrijk

Piastri during sprint qualifying in Canada — Foto: © IMAGO

McLaren neemt opmerkelijke achtervleugel mee naar Formule 1-weekend Oostenrijk

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Neil Houldey, Technical Director - Applied Engineering bij McLaren, gaat de Britse renstal met veel vertrouwen het raceweekend in Oostenrijk tegemoet. De topman stelt dat het circuit in Spielberg de auto goed zou moeten liggen en laat weten dat er een experimentele achtervleugel mee wordt genomen.

McLaren bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes en Ferrari. Op de Red Bull Ring heeft het team de afgelopen seizoenen uitstekend gepresteerd, met als absoluut hoogtepunt een dubbelzege vorig jaar. Houldey kijkt er dan ook naar uit om terug te keren. "Oostenrijk is historisch gezien een sterk circuit voor ons, en hoewel we in zo'n dicht op elkaar zittend veld niets als vanzelfsprekend beschouwen, zijn we optimistisch dat de kenmerken van de auto en de coureurs weer bij het circuit zullen passen, waardoor we vooraan kunnen meedoen", aldus de Britse ingenieur.

Experimentele achtervleugel

Om de aansluiting met de top te behouden, neemt de formatie uit Woking nieuwe onderdelen mee naar Spielberg. "We zijn altijd op zoek naar verfijningen die prestaties en rondetijd aan de auto toevoegen. Voor dit evenement hebben we ons gericht op kleine detailupdates rond de achterste hoeken van de auto, evenals een experimentele achtervleugel die tijdens de sessies op vrijdag zal worden gebruikt", legt Houldey uit. Deze zogeheten 'Macarena'-vleugel, waarbij de bovenste flap ver kan doordraaien voor minder luchtweerstand, wordt tijdens de eerste twee vrije trainingen aan de tand gevoeld.

Seizoenslange ontwikkeling

De technische man, die sinds begin dit jaar zijn huidige directeursrol bekleedt, benadrukt dat het team stap voor stap blijft werken aan de bolide. Eerder dit seizoen introduceerde McLaren al een nieuwe voorvleugel, en de updates in Oostenrijk vormen een volgend hoofdstuk in die strategie. "Hoewel het totale pakket lichter is dan sommige van onze recente updates, maken deze ontwikkelingen allemaal deel uit van ons seizoenslange ontwikkelingstraject, en we blijven zoeken naar elke mogelijkheid voor rondetijd, waar we maar kunnen", stelt de ontwerper.

Kans op regen

Naast de technische vernieuwingen moet het team ook rekening houden met de weersomstandigheden. Hoewel het vrijdag en zaterdag zonnig en warm wordt, is er voor de racedag op zondag een kans van veertig procent op lichte regenbuien. "We bereiden ons ook voor op de mogelijkheid van nat weer, wat een van de eerste keren dit seizoen zou zijn dat we de auto in die omstandigheden laten rijden", vertelt Houldey. Hij ziet dit vooral als een waardevol testmoment. "Het vormt een steile leercurve, vooral met veranderingen in energiemanagement en vermogensafgifte in de regen, maar het is een kans die we zullen aangrijpen om elk aspect van de auto te optimaliseren en onze prestaties te maximaliseren, ongeacht de omstandigheden", sluit hij af.

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