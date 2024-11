De FIA heeft samen met bandenleverancier Pirelli een aantal veranderingen door laten voeren aan het Losail International Circuit in Qatar. In 2023 ontstonden er problemen met het rubber, door de snelheid waarmee de coureurs over de 'piramide'-kerbstone heenreden.

De piramide-kerbstones lagen er nog niet in 2021, toen de Formule 1 voor het eerst afreisde naar Qatar. Tijdens de editie van 2023 lagen die er wel en tijdens de eerste vrije training merkte Pirelli microscopische scheuren in de zijwanden van de banden. De kerbstones waren namelijk 50 millimeter verhoogd en de snelheid van de wagens over de kerbstones, zorgden voor kopzorgen bij de Italiaanse bandenfabrikant, maar ook bij de FIA.

Flinke aanpassingen om bandendrama te voorkomen

Autosport.com bevestigt dat er voor aankomend sprintweekend toch wel het één en ander is aangepast. Zo is er een grindstrook van twee meter breed aangelegd, achter de kerbstones van bochten: 1, 2, 3, 4, 5,12, 13, 14 en 15. De hoogte van de kerbstones in bochten 1, 2, 4, 10, 12, 13 en 14 zijn juist verlaagd. Daarnaast is witte lijn die de baanlimiet aangeeft, verplaatst naar een afstand van 1,5 m van het grind bij het uitkomen van bochten: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 en 15 en bij het inrijden van bocht 12. Het is allemaal bedoeld om het bandendebacle van afgelopen seizoen te voorkomen. Toen in 2023 de scheurtjes in de banden werden ontdekt, kwamen de FIA en Pirelli bij elkaar. De oplossing was dat iedere coureur maximaal achttien ronden mocht rijden op nieuwe banden, wat effectief voor een driestopper zorgden bij alle coureurs.

Sausage kerbs are out, Pyramid kerbs are in 🔺😦#QatarGP pic.twitter.com/svELEKsxlW — Autosport (@autosport) October 7, 2023

