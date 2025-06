De botsing tussen teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Canada betekent niet dat McLaren van plan is om zijn coureurs in de toekomst strenger te gaan sturen. Beide rijders mogen elkaar gewoon blijven 'vechten' met elkaar, al liep dat dit weekend verkeerd af.

De teamleiding van McLaren vindt dat deze vrijheid om te vechten bij het racen hoort. Teambaas Andrea Stella licht toe: “Vrij mogen racen, en duidelijk zijn over hoe we racen, is echt een waarde voor het team. We willen dat Lando en Oscar de kans krijgen om het tegen elkaar op te nemen én dat ze eindigen waar ze horen, op basis van hun eigen prestaties en niet doordat het team alles controleert.”

Incidenten horen erbij

Stella benadrukt dat incidenten zoals deze erbij horen, maar dat het belangrijkste is om er samen van te leren. “In de hitte van het moment voelt alles als een ramp, maar door er rustig op terug te blikken en samen te evalueren, maken we het team sterker. De principes blijven hetzelfde, maar we leggen onze coureurs uit dat dit soort situaties altijd voorzichtigheid vraagt, zeker bij DRS-gevechten. Je moet altijd marge houden om contact te voorkomen, ook als een auto onverwachts opschuift door de luchtstroom.”

Leermoment meenemen... En door!

Hij ziet dan ook geen reden om de aanpak van McLaren aan te passen. “Dit incident verandert onze aanpak niet. Het zal het belang van onze bestaande regels zelfs alleen maar versterken. Die cultuur is onze kracht. We nemen het moment, leren ervan en gaan door als sterkere ploeg met twee sterke rijders.”

