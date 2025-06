Groot drama in Canada: Britse pers verklaart Norris-Piastri crash tot ‘story of the season’

Nadat de Grand Prix van Canada tot zijn einde is gekomen, is het eindelijk tijd om te relativeren en terug te blikken. Dat doet de Britse pers ook, voornamelijk over de crash tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Sommige bronnen melden zelfs dat dit incident al het meest bepalende moment van het hele seizoen is.

Bij de BBC wordt het voorval tot in detail geanalyseerd. Zij noemen het incident op het rechte stuk aan het begin van ronde 67 'misschien wel een van de bepalende momenten van het seizoen'. Norris was bezig aan een sterke race op een alternatieve strategie, begon op de harde band vanaf P7 en reed met een lange eerste stint zichzelf helemaal naar voren, op jacht naar een podiumplek. Uiteindelijk kwam het tot die pijnlijke clash met Piastri in de strijd om plaats vier.

Incident geeft flashbacks

De BBC verwijst ook naar een soortgelijk incident uit 2011, toen Hamilton en Button elkaar raakten op praktisch hetzelfde punt op het circuit. "Maar die situaties verschilden: dit keer probeerde Norris zich ertussen te wringen, terwijl er geen ruimte was. Het was een inschattingsfout, die het kampioenschap van Norris niet fataal maakt, maar zijn kansen wel een stuk moeilijker maakt. Zeker omdat Piastri dit seizoen net wat sterker presteert."

Onnodige crash, inhaalactie lag binnen handbereik

The Sun zet het incident volledig centraal: "Niemand gaf echt om het protest rond de safety car en het gedrag tussen Russell en Verstappen. Het enige waar het nu om draait, is dat Norris en Piastri’s onderlinge strijd hét verhaal van het seizoen is." Ze zagen hoe het veld bij elkaar kwam na de safety car en Norris zijn teamgenoot binnen DRS-bereik wist te krijgen, maar uiteindelijk door de mislukte inhaalactie tegen Piastri uitviel.

Norris reageerde schuldbewust

Ook The Guardian noemt het een flinke tegenvaller voor Norris, die meteen schuld bekende via de boordradio: "Sorry, het is allemaal mijn fout. Dit is zó dom." Volgens de krant is het incident een zware klap voor Norris’ titelkansen, want door Piastri’s vierde plek vergroot hij het gat naar zijn Britse teamgenoot tot 22 punten na tien van de 24 races.

