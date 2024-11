Opmerkelijk nieuws rond het stewardteam dat bij de FIA vrijwillig meewerkt aan het in goede banen leiden van de races. Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk Tim Mayer, die al vijftien jaar voor niks meewerkte als steward, de laan uitgestuurd. Meer opmerkelijk nieuws dus na het plotselinge vertrek van wedstrijdleider Niels Wittich.

De afgelopen maanden is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom de stewards die de regels dienden hand te haven tijdens de Grands Prix. Max Verstappen bleek meermaals onderwerp van gesprek in het kamertje van de wedstrijdleiding. Zo kreeg hij een taakstraf voor het schelden op de persconferentie en kreeg hij tijdens de Grand Prix van Mexico maar liefst twintig seconden tijdstraf aan de broek na zijn gevecht met Lando Norris. Bij vader Jos Verstappen bleek de maat vol te zijn en hij stelde onder meer de objectiviteit van de aangestelde stewards aan de kaak, waar het vizier vooral naar Johnny Herbert en Tim Mayer ging.

Artikel gaat verder onder video

Dubbele belangen?

Van Herbert is het bekend dat hij Brits en niet altijd de grootste Verstappen-fan is, terwijl vervolgens ook Mayer werd belicht in de media. De Amerikaan is de zoon van Teddy Mayer, die in de vroege jaren van het team van McLaren een belangrijke rol bij de oprichting gespeeld heeft. "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zo zei Jos Verstappen rondom alle commotie. Verder moet wél de kanttekening gemaakt worden dat Mayer door de FIA naar voren is geschoven door zijn ervaring in allerlei Amerikaanse raceklassen en andere FIA-kampioenschappen. De steward deed zijn werk zo'n vijftien jaar zonder daarbij in enige opspraak te komen en heeft in het verleden ook straffen aan McLaren uitgedeeld, zoals tijdens de Grand Prix van Monaco in 2017. Bovendien heeft hij nooit voor McLaren gewerkt.

FIA-steward ontslagen

Toch lijkt de FIA nu gezwicht te zijn voor de druk vanuit de media en wellicht de discussie die aangewakkerd is door de uitspraken van Jos Verstappen: Mayer is door FIA-president Ben Sulayem ontslagen uit zijn functie als stewards in de Formule 1, dat weet Daily Mail te melden. De opmerkelijke zet van de voorman van het motorsportorgaan komt even na het plotselinge ontslag van wedstrijdleider Wittich, die kortgeleden zijn biezen moest pakken en vervangen werd dor Rui Marques. Ook daar heersten vraagtekens rondom. Duidelijk lijkt dat de Emirati in ieder geval druk bezig is om schoon schip te maken.

Gerelateerd