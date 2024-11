In Qatar zijn de coureurs bij elkaar gekomen om de huidige regels van het racen te bespreken. George Russell gaf in Mexico aan dat er één coureur was die tegen het wijzigen van de richtlijnen was en er werd direct gewezen naar Max Verstappen. De Nederlander reageert bij MotorsportWeek op die beschuldiging.

Na het titanengevecht in Austin tussen Verstappen en Lando Norris, maar vooral in Mexico tussen het duo is er wat commotie ontstaan over wat de richtlijnen zijn om met elkaar te racen. De bijeenkomst was volgens Russell productief en er zijn knopen doorgehakt voor de toekomst. Hoe de nieuwe richtlijnen er uitzien, dat is momenteel nog niet gedeeld met de buitenwereld.

Één coureur was het er niet mee eens

Verstappen verklaart dat de meeste coureurs voor de aanpassingen zijn. "Ik denk dat dit de juiste manier is om het samen te vatten. Over bepaalde zaken hebben we zeker nog een paar discussies nodig. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met de baanindeling", zo wijst de viervoudig kampioen naar de verantwoordelijkheden van de organisator. Circuits lenen zich namelijk door lange uitloopstroken, voor acties die normaliter met een grindbak niet worden uitgevoerd. Op de vraag of Verstappen degene was die tegen de nieuwe richtlijnen was, reageert de Nederlander: "Nee, dat was niet het geval. Het was gewoon één bepaalde coureur die het met bepaalde dingen eens of oneens was."

