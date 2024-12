Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff staat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in zijn recht om te ontslaan wie hij wil. De afgelopen maanden zijn er diverse sleutelpersonen vertrokken en Wolff stelt wel dat het bijna op een realityshow begint te lijken bij de internationale autosportbond.

Nog voordat het seizoen is afgelopen, moest Niels Wittich zijn positie als wedstrijdleider opgeven. Daarnaast vinden de coureurs dat zijn niet als volwassenen worden behandeld, zo gaf de GPDA middels een brief aan. Ben Sulayem heeft echter ook teruggeslagen. Zo vertelde hij dat de FIA in haar recht staat om haar eigen beslissingen te nemen en dat de coureurs zich vooral op het racen moeten focussen.

'FIA komt nu niet transparant over'

De FIA heeft zich ook tijdens de Grote Prijs van Qatar laten gelden en bij Autosport.com legt Wolff zijn kijk erop uit. "Als je het op een positieve manier bekijkt, zou het over het algemeen een eigen realityshow kunnen hebben met wat er op dit moment gebeurt. Ik denk dat al onze belanghebbenden in gedachten moeten houden dat we deze heilige graal van een sport moeten beschermen en dat we dit moeten doen met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en transparantie. En zo komt het niet over", legt de Mercedes-teambaas uit.

Ben Sulayem mag ontslaan, wie hij wil

Wat betreft de opmerkingen van de voorzitter aan het adres van de coureurs, is Wolff duidelijk. De Oostenrijker begrijpt de positie van de president. "Ik denk dat hij [Ben Sulayem] zoveel mensen kan ontslaan, als hij wil; omdat het zijn organisatie is, hij is de president. Dat is niet iets waar iemand anders bij betrokken is. Waar het belangrijk wordt voor de coureurs en voor ons allemaal is: 'wordt het besluitvormingsproces er beter van?' Worden de regels er beter van? Wordt de sport er beter van door deze veranderingen in de organisatie, in het personeel? Als het antwoord op dit alles ja is, dan is dit een interne kwestie die hij moet afhandelen", zo verklaart Wolff.

Rationaliteit moet vooropstaan

Wel is hij van mening dat de FIA geen goede reclame voor zichzelf maakt in de afgelopen periode. "Maar het is duidelijk dat wat er in het nieuws is en de mogelijke overloop in termen van negativiteit en reputatie, iets is dat slecht is voor ons allemaal. Dit bedoelde ik ook; wij doen allemaal aan deze sport en alle belanghebbenden; de media, de FIA, de coureurs, de teams, Liberty [Media], Stefano [Domenicali] die het runnen. Ik denk dat we, in tijden waarin er zoveel polarisatie is, zoveel conflicten, de rationaliteit moet winnen. Voor mij ziet het er op dit moment niet zo uit."

