Hoewel McLaren-teambaas Andrea Stella erkent dat Lando Norris niet voldeed aan de dubbele gele vlaggen tijdens de Grand Prix van Qatar, vindt hij de tien seconden stop-and-go-penalty wel wat overdreven. De Italiaan is vooral bang dat er hiermee een precedent wordt geschept.

De FIA speelde afgelopen weekend in Qatar een hoofdrol. De wedstrijdleiding heeft zich namelijk op veel vlakken laten gelden. Norris was lange tijd op Verstappen aan het jagen, maar hield het rechtervoetje op het gaspedaal toen er met de gele vlag werd gezwaaid. Zodra de gele vlag wordt gezwaaid, kan er een marshal op de baan staan en uit het oogpunt van de veiligheid, deelden de stewards een flinke straf uit aan de nummer twee van het klassement.

McLaren vindt straf buiten alle proporties

Volgens de teambaas heeft de FIA een nieuwe, harde lijn ingezet. "Ik erken hier dat, na het controleren van de data, Lando niet vertraagde", bevestigt Stella bij Motorsport.com. Tegelijkertijd zoekt de Italiaan naar consistent beleid: "Maar het gebrek aan specificiteit en proportionaliteit is zeer zorgwekkend en kan een beslissende impact hebben op de strijd om het kampioenschap. Het is absoluut iets dat de FIA serieus in overweging zou moeten nemen als we willen dat eerlijkheid een onderdeel is van de competitie in de Formule 1. Het is een belangrijke bedrijfstak."

Gevolgen straf kan uit de hand lopen

In zijn ogen was de straf simpelweg te fors: "Er is een enorme inzet van elk team, een enorme inzet van alle partijen, en we moeten ervoor zorgen dat het geheel op een manier wordt gerund waarin fundamentele elementen van proportionaliteit en specificiteit gegarandeerd zijn wanneer een straf wordt toegepast. Anders kunnen de gevolgen uit de hand lopen." De stop-and-go-penalty vindt hij dan ook niet goed genoeg onderbouwd: "Voor mij lijkt het alsof er ergens een boek ligt met een dikke laag stof op de kaft, dat werd gepakt met de woorden: 'Laat me eens kijken wat erin staat. Ik pas dit toe."

McLaren wil volledige review

Daarom wil de teambaas dat de FIA dit soort straffen gaat herzien. "Wij verwachten dat deze zaak, waarin zo’n zware straf is opgelegd, door de FIA wordt herzien. Naar onze mening is er zeker ruimte voor verbetering als de FIA deze kans aangrijpt om een herziening uit te voeren van hun werkwijze en de toepassing van straffen." De straf voor Norris accepteert Stella, het gaat hem dan ook om het grotere plaatje: "Voor ons hebben we aangegeven dat we verwachten dat deze zaak wordt herzien, maar we willen ons niet uitlaten over eventuele veranderingen in de positie van de racedirecteur. We hebben niet de juiste informatie om daarover te oordelen, dus we vertrouwen simpelweg op de instelling die verantwoordelijk is voor dit soort zaken."

