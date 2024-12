Verstappen hekelt dubbele maatstaf: 'Zou waarschijnlijk direct onderzocht worden'

Op verzoek van Max Verstappen maakte de wedstrijdleider werk van het momentje dat Lando Norris vol gas langs de dubbele gele vlaggen reed. De Nederlander zag geen andere optie en is er in De Telegraaf van overtuigd dat als hij hetzelfde deed, dat de FIA dan direct het onderzoek zou hebben geopend.

Dat Verstappen dit weekend extra scherp was op mogelijke overtredingen van collega's, ligt aan het feit dat de stewards de pole position van de Nederlander hadden afgepakt. Dat gebeurde dan weer in opdracht van George Russell. Die kwam tijdens Q3 en in zijn opwarmronde Verstappen tegen, die op zijn beurt weer ruimte aan het maken was voor de coureurs voor zijn neus. Russell reed dermate hard richting de Nederlander, dat hij eventjes moest uitwijken. De stewards vonden dat Verstappen 'onnodig' te langzaam reed en dus vertrok niet hij, maar Russell vanaf pole position.

'Wist dat ik anders direct onderzocht zou worden'

Tijdens de Grand Prix van Qatar pakte Verstappen de koppositie terug van Russell en uiteindelijk was het Norris die later in de race het gat richting de Nederlander wilde dichten vanaf P2. Daarin werd er op het rechte stuk met de dubbele gele vlag gezwaaid en waar Verstappen eventjes van zijn gas ging, hield Norris zijn rechtervoet op het pedaal. "Ik ging van mijn gas af, toen ik dubbel geel zag. Want ik wist dat ik anders waarschijnlijk direct onderzocht zou worden…", legt de viervoudig kampioen uit. Verstappen werd namelijk eerder dat weekend, in zijn ogen, een straf aangenaaid door Russell en dat heeft gevolgen: "Je zit er gewoon bovenop. Daarom vroeg ik of Lando ook langzamer was gereden, want ineens zat hij een stuk dichter op me. Vandaar dat ik stelde dat ze [team red.] het even moesten checken." Norris ontving een flinke straf voor het momentje, want met een tien seconden stop-and-go-penalty viel de McLaren-coureur terug naar P10.

Verstappen verrast door ommezwaai in Qatar

Wel was het raceweekend in Qatar in een ander opzicht wel positief voor Verstappen. Nog los van de winst, was de snelheid namelijk weer aanwezig in de RB20. "Zo’n verschil in een weekend heb ik niet vaak meegemaakt", zo wijst Verstappen naar de teleurstellende sprintrace, maar de ommezwaai tijdens de race. "In de sprintrace kon ik niet inlopen op een Haas en een dag later win ik. Dit zijn ook leerzame dagen voor ons geweest wat betreft het gedrag van de auto. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar als we zo doorgaan ben ik er zeker van dat we volgend jaar competitief zullen zijn", aldus Verstappen die vertrouwen heeft in 2025.

