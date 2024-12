Lando Norris reed op P2 achter Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Qatar, maar reed te hard onder de gele vlag en kreeg een straf van tien seconden nadat Verstappen zich op de boardradio had gemeld. Norris werd uiteindelijk tiende in Doha en liet na afloop weten wat hij vond van de actie van Verstappen en zijn straf.

Tegenover Motorsport.com geeft Norris aan dat zijn penalty van tien seconden terecht zal zijn geweest. "Het is terecht. Als ik heb gedaan wat zij beweren, dan neem ik aan dat zij de juiste straf uitdelen. Ik heb het team teleurgesteld. Het team gaf me een geweldige auto, met gemak de snelste. En ik heb het verkloot. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Ik ben geen idioot. Als er een gele vlag is, weet ik dat ik langzamer moet rijden. Dat is regel nummer één, dat leer je in karts. Maar om de een of andere reden heb ik dat vandaag niet gedaan, omdat ik het niet heb gezien of het gemist heb. Dus ik moest het maar op de koop toe nemen dat ze denken dat ik iets fout heb gedaan en ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan het team voor de rest van het jaar. Maar dat was niet het geval, want dat was Max en hij heeft het ongelofelijk gedaan, zoals elk weekend."

Norris over Verstappen

Verstappen liet over de boardradio weten aan Red Bull dat de FIA moest checken of Norris te hard had gereden tijdens de gele vlag, omdat hij volgens de Nederlander opvallend snel was ingelopen op dat punt. Verstappen kreeg dus gelijk, gezien de straf die Norris hiervoor kreeg. Veel fans vonden het gedrag van de Nederlander, het vragen om een penalty, niet netjes en overeenkomen met een 'klikspaan'. Toch vonden veel mensen ook dat elke coureur hetzelfde had gedaan. Norris kan zich vinden in het laatste en vond het niet gek dat Verstappen vroeg om een check en mogelijke penalty via de boardradio. "Goed van hem, dat is wat iedereen doet. Ik zou hetzelfde gedaan hebben."

Norris over Abu Dhabi

Met nog een race te gaan moet Norris zowel gaan strijden voor zijn tweede plaats bij de coureurs als vechten tegen de coureurs van Ferrari voor het kampioenschap met McLaren bij de constructeurs. "We gaan het [weekend in Abu Dhabi] in zoals elk weekend: we willen winnen, we willen de beste zijn en we willen de snelste zijn. Ik moet gewoon geen idioot zijn."

