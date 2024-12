George Russell heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over het personeel van Red Bull Racing. Als we de Mercedes-coureur moeten geloven, dan zou een kwart van de engineers hun cv's hebben opgestuurd naar andere teams na de domper van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. En zo loopt de ruzie steeds meer uit de hand.

Verstappen en Russell zijn momenteel de grootste vijanden van elkaar in de paddock van de Formule 1. Het begon met een gridstraf waardoor de viervoudig wereldkampioen zijn pole position in Qatar verloor aan Russell, die had geklaagd over het "gevaarlijke" rijgedrag van Verstappen. Tijdens de mediadag in Abu Dhabi gaat het heen en weer tussen de twee. Russell beweert dat hij bedreigd is door de Limburger, terwijl Verstappen zegt dat dat niet gebeurt is en noemt de Mercedes-coureur vervolgens een "matennaaier" en "loser". Nu heeft Russell er weer een schepje bovenop gedaan. Hij beweert namelijk dat een deel van het Red Bull-personeel niet meer met Verstappen zou willen werken.

Cv's opsturen

"Hij kan er niet mee omgaan als er tegenslag is", vertelde Russell tegenover de aanwezige media in de paddock van het Yas Marina Circuit. "Hij heeft twee en een halve jaar lang de meest dominante auto uit de recente geschiedenis gehad. Ik twijfel echt niet aan zijn rijtalent, maar zodra hij niet de snelste auto heeft... Laten we Boedapest als voorbeeld nemen. Hij crasht tegen Lewis [Hamilton], zet zijn hele team voor lul en is daarna de kluts kwijt. Weet je, direct na die race stuurde 25% van zijn team aan engineers hun cv's op naar Mercedes, naar McLaren, naar Aston Martin, omdat ze zeiden dat ze niet om konden gaan met iemand zoals hij. En sinds Oostenrijk heeft hij even vaak gewonnen als zes andere coureurs."

Wie het laatst lacht...

"Het is ook heel lastig voor hen, als je ziet dat wij heel veel mensen van Mercedes hebben weggetrokken voor ons motorprogramma", reageerde Verstappen op de bovenstaande uitspraken, geciteerd door De Telegraaf. "Dan komt er frustratie los. Wij lachen het laatst, want wij wonnen de race vorige week. Zij starten op pole position vanwege dat gemierenneuk bij de stewards, maar 300 meter lag hij er alweer achter. Alles wat hij erbij haalt, heeft er niets mee te maken. Ik was heel relaxed bij de stewards, had het kampioenschap al binnen. Maar hij moest zo dramatisch doen om als eerste te starten."

