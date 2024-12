Max Verstappen kreeg in aanloop naar de Grand Prix van Qatar bezoek van George Russell tijdens de drivers parade. Russell probeerde een dolletje te maken met Verstappen, maar die was daar niet van gediend na hetgeen er had plaatsgevonden in de avond daarvoor. Carlos Sainz nam het echter voor Russell op, zo zegt de Brit.

Nadat het uit de hand was gelopen tijdens de stewardsmeeting op zaterdag, kwamen Russell en Verstappen elkaar de volgende dag weer tegen tijdens de drivers parade. De Mercedes-coureur probeerde te polsen of hij het brandje tussen hem en Verstappen kon blussen, maar dat bleek niet het geval. "Ik had er bijna een dolletje van gemaakt met hem bij de drivers parade - samen met Carlos [Sainz] en Checo [Sergio Pérez]. Ik kwam erbij, sloeg mijn arm om hem heen en vroeg hem lachend: 'Hoe voel je je vandaag?' En ik zei grappend tegen Carlos: 'Heb je gehoord wat deze gozer gisteren tegen mij zei?'

Artikel gaat verder onder video

Russell onthult dreigement Verstappen: 'Hij ging mij op m'n f*cking hoofd in de muur rammen'Lees meer

Russell krijgt bijval van Sainz in ruzie met Verstappen

Maar het geintje van Russell werd niet gewaardeerd door Verstappen. "Ik kon in zijn ogen zien dat het menens was", zo vertelt de 26-jarige coureur. Sainz zag het gebeuren en nam het op voor Russell door de confrontatie op te zoeken met Verstappen. "Zelfs Carlos zei tegen Max: 'Kijk, jij zou exact hetzelfde hebben gedaan in de stewardsmeeting.'", zo vertelt Russell. "En dat deed hij ook op zondag, waar niets mis mee is. Lando [Norris] bleef vol het gas tijdens de gele vlaggen en Verstappen maakte daar over de boordradio melding van. Dat is niet persoonlijk, dat is gewoon onderdeel van het racen. Als je een concurrent ziet die de regels niet volgt, dan meld je dat."

Gerelateerd