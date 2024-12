Ongemakkelijk: Russell zoekt contact met Verstappen vóór Grand Prix van Qatar

Max Verstappen en George Russell zullen na de Grand Prix van Qatar absoluut geen beste vrienden meer zijn. De Nederlander liep na het pakken van de zege helemaal leeg over het geniepige gedrag van zijn collega en op beelden vlak voor de race valt ook te zien dat Verstappen al weinig trek had in contact met de Brit.

Het raceweekend in Qatar zal ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het heeft allemaal te maken met wat er op zaterdag allemaal gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Felle uitspraken

Na afloop was Russell de grote boeman bij de 27-jarige rijder. Ten eerste liet hij in de media al uitgebreid horen wat hij van de actie van Russell vond: "k vond het gewoon belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met 'm zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben." Vervolgens liet Verstappen ook nog op de persconferentie zijn mening horen: "Ik heb heel vaak in die kamer gezeten in mijn leven en carrière met de mensen waar ik tegen geraced heb, maar ik heb nog nooit iemand gezien die me zó hard probeerde te naaien. Ik ben al mijn respect verloren."

Nieuwe beelden

Het is de vraag dus of het nog ooit goed gaat komen tussen het tweetal. Ook voor de race zou Verstappen al de nodige dingen tegen Russell gezegd hebben, waarbij de vermeende opmerking over de FIA uit het oog springt: 'Jij en je FIA-maatjes, ik hoop dat jullie blij zijn met wat jullie hebben gedaan', zou hij geroepen hebben rond of tijdens de rijdersparade. Inmiddels circuleren er ook beelden op het internet van Russell die vlak voor de race contact zoekt met Verstappen, die op zijn beurt aan het praten is met Carlos Sainz en Sergio Pérez, lijkt weinig interesse te hebben in de groet van Russell. Het levert ongemakkelijke beelden op, die je hier kunt bekijken. Russell probeert meerdere malen om bijvoorbeeld een arm om Verstappen heen te slaan, iets waar de Nederlander duidelijk niet van gediend lijkt.

