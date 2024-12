Max Verstappen maakte tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar een momentje mee met George Russell wat door de Mercedes-coureur als "gevaarlijk" werd omschreven. Hij moest het bekopen met een zeldzame gridstraf. Niet iedereen was het daar mee eens en ook Nico Hülkenberg zegt er niks van te begrijpen.

Verstappen werd ervan beschuldigd te langzaam te hebben gereden, terwijl Russell er vol gas langs wilde tijdens een afkoelrondje. Het leverde een gridstraf op van slechts één positie, iets wat eigenlijk niet voorkomt, maar toevallig wel een straf die Hülkenberg ooit kreeg in Duitsland in 2016. Verstappen had het gevoel dat de straf hem werd aangenaaid door uitspraken die Russell deed bij de stewards van de FIA. De Brit vertelde vervolgens op de mediadag in Abu Dhabi dat Verstappen zelfs zou hebben gevloekt, waarna hij door de viervoudig wereldkampioen werd uitgemaakt tot "loser".

Speelruimte nodig

Verstappen heeft uitgelegd wat er precies gebeurde in die ondertussen veel besproken kwalificatie in Qatar. "Voortaan ga ik ook vol gas in mijn afkoelrondje. En dan ga ik ook doen alsof ik tegen iedereen ga crashen", begon de Limburger sarcastisch. Hij wilde aardig zijn en Lando Norris en Fernando Alonso niet in de weg zitten, en dus moest hij afremmen. "Ik zie vervolgens iemand in mijn spiegels verschijnen en hij doet alsof het de meest gevaarlijke situatie ooit was en dat hij zichzelf bijna had doodgereden. Ongelooflijk. En we reden allemaal langzaam. Het was niet alsof iemand met een rondetijd bezig was. Dus ja, toen ik naar de stewards werd gefloten, kwam dat als een grote verrassing."

"Ja, ik begrijp het ook niet", reageerde Hülkenberg bij de persconferentie. "Zoals Max al uitlegde, in Qatar waren er een boel verschillende strategieën [wat betreft runs in de kwalificatie] en coureurs deden allerlei verschillende dingen. En weet je, dan is het heel makkelijk om ergens bij betrokken te raken. Maar dat weten wij als coureurs ook en ik vind dat we daar ook rekening mee moeten houden, dus dat er wat speelruimte moet zijn. Dus ja, waarom Max een straf kreeg daar, begrijp ik niet."

