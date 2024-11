Nico Hülkenberg werd halverwege de F1 Grand Prix van São Paulo gediskwalificeerd. Het was voor het eerst sinds Canada 2007 dat de wedstrijdleiding van de FIA zo fel moest ingrijpen, toen Felipe Massa en Giancarlo Fisichella het rode licht bij pit-exit negeerden. Hülkenberg blikt terug op zijn straf in Brazilië.

De Haas-coureur maakte een uitdagende race mee en spinde in ronde 28 en 69 van de baan in de Senna S. Hij remde op de groene verf en had daardoor geen grip meer aan de achterkant. Hülkenberg stond vast op de heuvel in de uitloopstrook. Hij kreeg assistentie van de stewards en reed vervolgens door. Dat is ten strengste verboden volgens artikel 53.2 van het sportief reglement en dus greep de FIA in. De Haas-coureur kreeg de zwarte vlag te zien en werd dus gediskwalificeerd, en mocht niet meedoen aan de herstart na de rode vlag voor de crash van Franco Colapinto. Assistentie van de marshals werd vroeger alleen getolereerd als de auto op een gevaarlijke plek stond, maar na schuiver van Lewis Hamilton tijdens de zeiknatte Europese Grand Prix van 2007 op de Nürburgring worden er geen uitzonderingen meer gemaakt.

Feestende en juichende marshals

"Volgens mij ging het nog eigenlijk prima op de intermediates", vertelde Hülkenberg na afloop van de race over de regenachtige omstandigheden. "Ik zat lange tijd in een treintje met Pierre [Gasly] en Fernando [Alonso], voordat we besloten een pitstop te maken. Ik denk dat we een best goede race tegemoet gingen - het ging niet verschrikkelijk slecht, maar ook niet geweldig. Maar net na de pitstop, onze race... [Door de spin] kwam het snel ten einde en vanaf toen ging het van kwaad tot erger."

De man uit Emmerik dacht niet na over een diskwalificatie, toen hij door de marshals gered werd. "Ze renden de baan op, gaven me een duwtje en ze waren superblij met zichzelf. Ze waren aan het feesten en me aan het toejuichen, en ze riepen: 'Kom op, gauw weer door, je race is nog niet afgelopen'. Op dat moment denk je er niet echt over na en het boeit je eerlijk gezegd ook niet. Je gaat gewoon door en je ziet later wel wat de consequenties zijn."

