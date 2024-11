Mick Schumacher is inmiddels al een tijdje weer van de F1-radar verdwenen en lijkt, zo geeft Ralf Schumacher toe, realistisch gezien ook in 2025 eerder actief te zijn in een andere raceklasse dan in de koningsklasse.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports gaat Ralf Schumacher in op de toekomst van Mick Schumacher in F1. "De Formule 1 is een gekke business. Dat betekent dat er altijd iets kan gebeuren. De vraag is nu: wie gaat waar als reservecoureur aan de slag? Misschien is dat het geval [voor Mick]." Mick Schumacher was dit seizoen actief in de WEC (World Endurace Championship), iets wat volgens Ralf Schumacher ook in 2025 weer mogelijk is. "Hij kan zich concentreren op zijn endurancecarrière, wat ook een mooi en fantastisch kampioenschap is met de Hypercars en fabrieksteams."

Ralf Schumacher ziet voor 2025 F1 geen optie zijn

Toch gaat Ralf Schumacher ervanuit dat Mick Schumacher in 2025 niet actief zal zijn in F1, tenzij er nog iets bijzonders gaat gebeuren. "Tenzij, en dat wens je niemand natuurlijk toe, iemand ziek wordt of ermee stopt. We zien het bij [Franco] Colapinto, die nu aan ieders lippen zit voor een cockpit voor 2025. Als je een kans krijgt, kan er iets gebeuren. Maar ik denk dat het lastig wordt na zo'n lange afwezigheid."

'Mick heeft de afgelopen periode veel meegemaakt'

Mick Schumacher, die naast WEC-coureur ook reservecoureur van Mercedes is, heeft volgens Ralf Schumacher zoveel meegemaakt de afgelopen periode dat hij allang volwassen is. Mick Schumacher had gehoopt op een stoeltje bij Alpine na het vertrek van Esteban Ocon, maar het Franse team koos voor Jack Doohan. "Mick heeft de afgelopen anderhalf jaar veel meegemaakt. Hij kwam er via een bericht van Alpine op sociale media achter dat hij niet in de [F1-]auto zou zitten. Hij is ontzettend volwassen. Natuurlijk is hij teleurgesteld, dat weet ik zeker. Maar hij kan omgaan met die beslissing en richt zich nu op iets anders. Geen probleem."

