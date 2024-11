Nadat er van 2023 naar 2024 op de grid niet heel veel veranderde, gaat er van 2024 naar 2025 heel wat veranderen. Het valt vooral op dat er veel jonge coureurs op de grid zullen staan die wat oudere coureurs gaan vervangen.

Van 2023 naar 2024 waren er welgeteld geen veranderingen te noteren. Tenzij je het vervangen van Nyck de Vries (2023) voor Daniel Ricciardo (2024) mee zou tellen, maar dit gebeurde al tijdens het seizoen 2023. Ten opzichte van het einde van 2023 veranderde er op de grid voor 2024 dus helemaal niks. Tijdens het seizoen 2024 is er al veel veranderd. Zo is Oliver Bearman bij zowel Ferrari als Haas al ingevallen, heeft Liam Lawson de eerdergenoemde Ricciardo al vervangen bij Visa Cash App RB en is Logan Sargeant vervangen door Franco Colapinto. Voor 2025 gaat er ook veel veranderen.

Bij welke teams zijn er geen veranderingen?

Een paar teams voeren geen veranderingen door, alhoewel dit overduidelijk niet de meerderheid is. Zo gaat er bij McLaren helemaal niks veranderen aan het rijdersduo. Oscar Piastri en Lando Norris zullen volgend jaar, en de seizoenen daarna, de coureurs zijn van McLaren. Ook bij Aston Martin gaan er geen veranderingen doorgevoerd worden. Fernando Alonso en Lance Stroll blijven de coureurs voor het team van Lawrence Stroll. Daarmee hebben we de teams waar geen veranderingen doorgevoerd worden ook wel gehad.

Onzekerheid bij Red Bull

Bij Red Bull en Visa Cash App RB is het eigenlijk alleen zeker dat Max Verstappen en Yuki Tsunoda een stoeltje hebben. Sergio Pérez heeft op papier een stoeltje voor volgend jaar, maar het is allang duidelijk dat zijn toekomst bij Red Bull niet zeker is. Dat hebben teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko de afgelopen weken al een paar keer door laten schemeren. Lawson krijgt nu de kans om zich te laten zien, terwijl de geruchten omtrent Colapinto ook steeds serieuzer worden en Horner al toe heeft gegeven dat er interesse is.

Ferrari en Mercedes vervangen coureur

Daar waar er bij McLaren niks gaat veranderen en er bij Red Bull nog onzekerheid is over het rijdersduo voor 2025, gaan Ferrari en Mercedes allebei een nieuwe coureur aan hun team toevoegen. Bij Mercedes komt er na jaren een einde aan de samenwerking tussen Lewis Hamilton en de Silver Arrows. Mercedes had vergaande interesse in Verstappen, maar een transfer leek bij voorbaat al lastig. Het team koos uiteindelijk voor het grote talent Andrea Kimi Antonelli. Hij zal bij Mercedes zijn debuut in F1 gaan maken naast George Russell, die gezien zal worden als nieuwe kopman.

Bij Ferrari gaan er ook dingen veranderen. Charles Leclerc blijft, maar zal niet zo zeker meer zijn van zijn rol als kopman als de afgelopen jaren het geval was. Hamilton komt namelijk over van Mercedes, nadat Ferrari had besloten om Carlos Sainz zijn contract niet te verlengen begin 2024. De verhoudingen zouden binnen het Italiaanse team wel eens helemaal op de schop kunnen gaan, want de Brit zal niet naar het historische Italiaanse team gaan komen om als tweede coureur te fungeren.

Williams kiest voor ervaring in middenveld vol jonge coureurs

Dan door naar het middenveld van F1, waar we veel jonge coureurs tegen gaan komen. Toch is bij Williams het tegenovergestelde het geval. Het team kiest er juist voor om voor ervaring te gaan. Naast dat het contract van Alex Albon dit jaar voor meerdere seizoenen werd verlengd, koos het team ervoor om naast hem nog een ervaren coureur aan te trekken: Sainz. De Spanjaard komt over van Ferrari, waar hij dus geen contractverlenging kreeg. Wie de kopman gaat zijn, zullen de twee coureurs waarschijnlijk zelf mogen bepalen door middel van hun prestaties. Dat Williams een andere weg kiest vergeleken met voorgaande jaren (Russell en Sargeant) en met de concurrentie in het middenveld, is duidelijk.

Veel jonge coureurs in het middenveld van F1

Dan naar het grote middenveld in F1, waarin veel gaat veranderen. Te beginnen bij Haas, dat gaat samenwerken met Toyota. Dit is echter niet de enige verandering, want er zullen ook twee nieuwe coureurs in de auto zitten in 2025. Esteban Ocon komt over van Alpine om de nodige ervaring toe te voegen aan het Amerikaanse team. Meestal koos het team de afgelopen jaren, nadat het twee jonge coureurs had geprobeerd (Nikita Mazepin en Mick Schumacher) voor twee ervaren coureurs. In 2025 is dat anders. Ferrari-talent Oliver Bearman zal bij Haas het tweede stoeltje krijgen, voor Ferrari een ideale manier om de jonge Brit klaar te stomen voor zijn stoeltje bij Ferrari als Hamilton besluit ermee te stoppen.

Bij Alpine is Pierre Gasly aangebleven, maar is er naast de Fransman ook gekozen voor een jong talent. Jack Doohan, die al een tijdje op zijn kans wacht, gaat deze kans in 2025 krijgen. Gasly zal de rol van kopman op zich gaan nemen bij het team. Tot slot Kick Sauber, dat met een compleet nieuw rijdersduo gaat rijden. Het team kiest wederom voor een combinatie van ervaring en jong talent. Nicc Hülkenberg is aangetrokken voor de komende jaren, vooral om Audi tevreden te stellen met een Duitse coureur. Daarnaast is F3-kampioen Gabriel Bortoleto, die momenteel eerste staat in F2, overgekomen van McLaren om de komende jaren het tweede stoeltje van Sauber/Audi in te vullen.

