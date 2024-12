De ruzie tussen George Russell en Max Verstappen begint steeds meer te escaleren. De Mercedes-coureur haalt in aanloop naar de F1 Grand Prix van Abu Dhabi oude koeien uit de sloot en begint plotseling over het "oneerlijke kampioenschap" van Verstappen in 2021.

Waar het eerst ging om een simpele gridstraf, wordt er nu heen en weer beledigd en zouden er bedreigingen zijn gedaan. Tijdens de kwalificatie in Qatar kreeg Verstappen een gridstraf voor te langzaam rijden en dus ging de pole position naar Russell, de coureur die bij de stewards had geklaagd over het "gevaarlijke" rijgedrag van de Nederlander. Verstappen voelde zich genaaid en zei het respect te hebben verloren voor Russell die zich voor de camera zou voordoen als een heel ander persoon. De laatstgenoemde beweert nu dat Verstappen tegen hem heeft gezegd dat hij hem 'op m'n f*cking hoofd in de muur ging rammen', maar daar zou volgens de viervoudig wereldkampioen niks van waar zijn. Hij noemde Russell daarna een "matennaaier" en een "loser". Op zijn beurt trekt Russell niet alleen de eerste wereldtitel van Verstappen in twijfel, maar ook diens karakter.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton over laatste raceweekend met Mercedes: "Dagen gaan super emotioneel zijn"

Masi bedreigd

"Volgens mij laat men het hem toe, omdat niemand tegen hem is ingegaan", vertelde Russell tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. "Lewis vocht wel tegen hem in 2021, maar Lewis verloor dat kampioenschap vervolgens op oneerlijke wijze." De titelstrijd werd in de laatste ronde beslist na een controversieel besluit van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi om de safety car naar binnen te sturen, terwijl degenen op een ronde achterstand nog niet waren aangesloten. Verstappen haalde Hamilton in de allerlaatste ronde in op nieuwe softs. "Kun je je voorstellen als de rollen omgedraaid waren en Max het kampioenschap had verloren op de manier waarop Lewis had verloren? Ik bedoel, Masi zou dan hebben moeten vrezen voor zijn leven!", zo doelt de Brit erop dat Verstappen de wedstrijdleider in die situatie zou hebben bedreigd.

Russell vervolgde: "Zoals ik al zei, hij is bestraft voor sommige incidenten die recent zijn gebeurd, en hij heeft zichzelf ook bestraft: Mexico met zijn roekeloze inhaalacties, Boedapest met zijn roekeloze inhaalactie." Verstappen raakte in Hongarije Hamilton bij een divebomb in de eerste bocht. "Hij heeft zo'n dominante auto gehad, hij bevond zich niet meer in die positie [die hij gewend was]."

Verstappen op weg naar zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi in 2021

Gerelateerd