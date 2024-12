Tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Qatar lag er een spiegel midden op de baan. De FIA kwam onder vuur te liggen, omdat er geen neutralisatie voor was, en op social media kregen ze van fans de schuld van de lekke banden van Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Pirelli laat echter weten dat het kapotte rubber een andere oorzaak heeft.

Halverwege de een na laatste race van het seizoen verloor Alexander Albon zijn spiegel. Deze kwam op het rechte stuk te liggen, maar de FIA koos ervoor de safety car niet in te zetten, omdat het niet op de racelijn lag, en de virtual safety car was te gevaarlijk, omdat de snelheden dan nog steeds te hoog lagen om een marshal veilig over te laten steken. Valtteri Bottas kreeg de blauwe vlaggen te zien en ging aan de kant, maar reed daardoor de spiegel aan flarden. Een paar minuten later liepen Hamilton en Sainz allebei een lekke band op. Momenteel lijkt het erop dat het toeval is geweest.

Onderzoek op hoofdkwartier in Milaan

"Kijkend naar de telemetrie zagen we al dat er een verlies aan bandenspanning was, voordat Bottas de spiegel had geraakt op het rechte stuk", begon Pirelli-hoofdengineer Simone Berra tegenover Autosport. "In feite gebeurden de lekke banden dus op andere plekken op het circuit, mogelijk door andere brokstukken of om andere redenen."

De lekke banden liggen nu op het hoofdkwartier van Pirelli in Milaan, waar ze donderdag zijn begonnen met een uitgebreid onderzoek. "We gaan de gebruikelijke checks doen, dus het onderzoeken van de doorsnede en de zijwanden van de banden en de slijtage. We doen al die tests en daarna informeren we de FIA en de teams over de uitslag, maar momenteel hebben we nog geen echte resultaten. We zijn nog met alles bezig. We hopen het eind volgende week, maar waarschijnlijk over twee weken, een compleet overzicht te hebben van wat er is gebeurd.

Specifiek gevraagd of er al indicaties zijn of de banden leeg zijn gelopen door een ander onderdeel dan die spiegel of door de kerbs, antwoordde Berra: "Dat is wat we zouden willen begrijpen." Wanneer Pirelli met de uitslag komt, kunnen er eventuele aanpassingen gemaakt worden, zij het aan het Lusail International Circuit, het rubber of iets anders.

