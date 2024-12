Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de ruzie tussen George Russell en Max Verstappen een typisch geschil tussen twee coureurs, waar hij zich vooral niet in wil mengen. De Oostenrijker is echter wel verbaasd over een opmerking van Christian Horner en slaat in Abu Dhabi terug naar de teambaas van Red Bull Racing.

De teambaas van Verstappen liet zich in Qatar uit over de gridstraf van één positie die de Nederlander kreeg, op aanraden van Russell. Horner vond dat de straf vooral werd uitgedeeld, omdat Russell - in zijn ogen - wat hysterisch richting de stewards ging. Daarbij was er volgens de teambaas maar weinig sportiviteit. Ook Verstappen was niet te spreken over Russell, zo was de Mercedes-coureur in zijn optiek een 'matennaaier'.

Wolff: 'Horner is geen specialist intellectuele psychoanalyse'

Wolff reageert bij de internationale media, waaronder Autosport.com, op de uitspraken van Horner: "Dit is iets tussen coureurs, dit is tussen George en Max, en ik wil me daar niet mee bemoeien. Maar als de andere teambaas George hysterisch noemt, dan overschrijdt hij voor mij een grens." Daarbij springt Wolff in de verdediging: "Hij is geen specialist in intellectuele psychoanalyse, maar dat is nogal een woord. Hoe durf je te oordelen over de gemoedstoestand van mijn coureur?"

Wolff hoort graag beide kanten aan, voordat conclusie wordt getrokken

De teambaas van Mercedes stelt dan ook dat Horner er als teambaas boven zou moeten staan. "Als teambaas is het belangrijk om een sparringpartner te zijn voor je coureurs en dat betekent uitleggen dat dingen genuanceerder kunnen zijn. Uitspraken die absolutistisch zijn, waarbij wordt gedacht dat alles ofwel 100 procent goed is of 100 procent fout, dat is iets waarvan ik denk dat het meer nuance nodig heeft, afhankelijk van je perceptie en perspectief. Je moet toestaan dat iets 51/49 is, je moet toestaan dat het 70/30 is. Er is altijd een andere kant", zo wijst Wolff naar zijn collega van Red Bull Racing. "En misschien, als je het op die manier bekijkt en het uitlegt aan je coureurs en je team, kom je tot de conclusie dat er waarheid zit in beide kanten. Als je dat niet doet, schiet je tekort in je rol. Dat is gewoon zwak. Waarom voelt hij zich gerechtigd om commentaar te geven op mijn coureur? Waar komt dat vandaan? Een blaffende terriër. Altijd iets te zeggen", aldus Wolff die nog even een stoot uitdeelt.

