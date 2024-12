De verbale oorlog tussen George Russell en Max Verstappen, ontstaan na de F1 Grand Prix van Qatar, heeft weer een hoofdstuk gekregen. Dit keer heeft de viervoudig wereldkampioen Russell een 'matennaaier' en 'loser' genoemd na zijn uitspraken eerder vandaag.

Het begon allemaal afgelopen weekend in Qatar, toen Verstappen op aandringen van Russell een plek gridstraf kreeg na de kwalificatie en van P1 naar P2 ging. Verstappen haalde bij de eerste bocht de Brit vervolgens al in en won uiteindelijk de race, maar daarna haalde Verstappen uit naar Russell en zijn gedrag achter de schermen. Volgens de Nederlander had Russell er bij de stewards op aangedrongen dat Verstappen een penalty kreeg. Russell kreeg donderdag in Abu Dhabi pas de kans om te reageren en ging er met gestrekt been in. De Brit stelde dat hij door Verstappen was bedreigd en dat de Nederlander met zijn gedrag geen goed voorbeeld was als wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-coureurs balen van stoppen GP Nederland: "Moeten als sport wakker blijven"

Verstappen reageert op 'bedreiging' richting Russell

In gesprek met De Telegraaf reageert Verstappen nu op de woede-uitbarsting van Russell tijdens de mediadag in Abu Dhabi. Volgens Russell zou Verstappen hem bedreigd hebben en gezegd hebben dat 'hij mij op m'n f*cking hoofd in de muur ging rammen' voor de race in Qatar. Volgens Verstappen klopt hier niks van, nadat Verstappen hem tijdens de persconferentie van de FIA eerder op de donderdag ook al een leugenaar had genoemd. "Dat klopt al niet, dat heb ik niet zo gezegd. Hij probeert het weer aan te dikken. Weet je waar ik ook niet tegen kan? Dat hij mij op een onacceptabele manier aanvalt bij de stewards en een dag later dan weer aan komt lopen alsof er niets aan de hand is en me op de schouders slaat. Dan denk ik: blijf even weg. Hij verzint allerlei dingen die niet waar zijn. Bij mij krijg je altijd hetzelfde: hier, thuis, bij de stewards; ik verander niet. Dat kan je niet van iedereen zeggen. Maar daar sta ik bij hem niet versteld van.”

Verstappen reageert op 'pestkop'-uitspraken Russell

Russell noemde Verstappen verder ook een pestkop en dat hij al jaren veel coureurs met zijn gedrag aan het pesten is. "Ja, maar George is een matennaaier. Dat hij dit soort dingen er allemaal bijhaalt. Het is gewoon een loser. Hij liegt en plakt allerlei dingen aan elkaar die niet kloppen. Ik heb alleen mijn mening gegeven over zijn gedrag bij de stewards. Daar is hij duidelijk niet van gediend. Wat hij over 2021 zei, zo ging het ook bij de stewards. Hij insinueert heel veel dingen die nergens op slaan.” Bij de uitspraken die Russell deed zou hij de tranen in de ogen hebben gehad. Volgens Verstappen valt dat allemaal wel mee en zal hij de volgende keer, mocht het wel zo zijn, goed voorbereid aanwezig zijn. "Zo dramatisch was het vorige week bij de stewards dan weer niet. De volgende keer misschien wel, dan zal ik tissues meenemen.”

Gerelateerd