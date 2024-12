Esteban Ocon gaat na dit seizoen vertrekken bij Alpine om bij Haas te gaan rijden in 2025, maar er lijkt na de F1 Grand Prix van Qatar al een einde te komen aan het dienstverband van de Fransman bij het Franse team.

Dit weet Sky Sports Ted Kravitz na de race in Doha te melden. Volgens het Britse medium zou het al officieel zijn, ondanks dat Alpine dit nog niet officieel heeft bevestigd. Ocon rijdt sinds 2020 bij het Franse team, eerst als Renault en daarna als Alpine. De Fransman heeft zich niet altijd populair gemaakt bij andere coureurs of teamgenoten, zoals Max Verstappen, Fernando Alonso en Pierre Gasly kunnen beamen.

Alpine na GP Qatar al weg bij Alpine

In Qatar was de race van Alpine al voorbij na de eerste bocht, toen hij door Nico Hulkenberg in contact kwam met Franco Colapinto en in de grindbak zou belanden met zijn auto. Zowel voor Ocon als Colapinto was de race voorbij. Volgens Sky Sports zou Jack Doohan, die Ocon volgend jaar bij Alpine vervangt, al in Abu Dhabi komend weekend in de auto van Ocon zitten. Ocon wilde graag voorbereidingstijd richting zijn nieuwe stoeltje bij Haas en Alpine lijkt hem dit gegeven te hebben door hem een weekend voor het seizoen al te laten gaan.

Reacties Ocon en teambaas Alpine

Ocon zelf had na de race bij F1TV al niet veel meer te zeggen over Abu Dhabi en leek al afscheid te nemen van Alpine: “Ik wil de jongens bedanken voor hun inzet in deze race, maar ook voor hun inzet het hele jaar. Dat is belangrijk voor me, dat ik ze heb zien pushen. Dat wilde ik even zeggen. Over Abu Dhabi heb ik niet veel te zeggen. We hebben het duidelijk moeilijk gehad, dat is heel duidelijk. Het is belangrijk om vooruit te kijken.” Alpine-teambaas Oliver Oakes wilde er niks over kwijt. “Ik hoorde zijn [Ocon] commentaar in de mediapen. Ik ben natuurlijk alleen maar op de pitmuur geweest, dus we moeten afwachten hoe het afloopt”, aldus Oakes tegenover F1TV. Volgens Oakes is het wel de bedoeling dat Ocon nog gaat rijden in Abu Dhabi. "Dat was het plan. We zullen het moeten zien.”

