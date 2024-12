Verstappen witheet na ruzie met Russell: "Hij kan maar beter oprotten!"

Max Verstappen heeft een flinke ruzie met George Russell, zo onthulde hij na afloop van de Grand Prix van Qatar. De twee heren moesten zich na de kwalificatie op zaterdag melden bij de stewards, waarna Verstappen zijn pole kwijtraakte. De Red Bull-coureur heeft het kantoor van de FIA stampvoetend verlaten en is woest op Russell.

Verstappen veroverde aanvankelijk pole position tijdens de kwalificatie op zaterdag, maar na afloop moest hij zich melden bij de stewards. Hij zou te langzaam hebben gereden en dit leverde een gevaarlijke situatie op voor Russell. Verstappen ontving een gridstraf van één plek en verloor daardoor de eerste startplek voor de race op zondag. In het kantoortje van de stewards ging het er hard aan toe, zo onthulde Verstappen na afloop van de race in Qatar, die hij overigens wist te winnen. De Limburger onthult dat hij Russell even niet meer hoeft te zien en dat hij sinds gisterenavond geen respect meer heeft voor de Mercedes-coureur.

Verstappen witheet na incident met Russell

Als Verstappen na afloop van de Grand Prix van Qatar bij Viaplay de vraag krijgt of een getergde Max de beste Max is, antwoordt hij: "Ja, dat denk ik wel. Ik was er natuurlijk erg op gebrand om meteen in die eerste bocht weer vooraan te liggen." Als hem vervolgens gevraagd wordt of dit te maken heeft met gisteren [de kwalificatie en de straf bij de stewards, red.], loopt Verstappen helemaal leeg. "Ja, maar ook hoe er vanaf de andere kant mee omgegaan werd. Die coureur in kwestie [Russell] tijdens de stewardsmeeting; dat sloeg echt nergens op." De Red Bull-rijder is pislink op de Brit, die achter de schermen volgens hem een heel ander persoon is dan wanneer hij voor de camera staat.

Verstappen heeft geen respect meer voor Russell

"Ik denk dat ik heel veel respect heb voor heel veel rijders, maar na gisterenavond ben ik dat bij hem wel helemaal verloren ja", zo vervolgt Verstappen. "Ik vond het gewoon belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem." Verstappen geeft ook aan dat hij Russell even niet hoeft te zien. De regerend wereldkampioen stelt dat de Brit zich publiekelijk heel anders voordoet dan achter de schermen - en daar kan Verstappen niet tegen.

Russell kan maar "beter oprotten" volgens Verstappen

Op de vraag of hij nog even met Russell gaat praten, zegt hij: "Nu nog even niet. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met 'm zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben."

