Max Verstappen en George Russell moesten zich na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar allebei melden bij de stewards. De twee werden namelijk onderzocht vanwege een incident tijdens de opwarmronde in Q3. Op de persconferentie spraken beide heren erover.

Alle coureurs zaten in hun opwarmronde voor een snelle run in Q3, maar Russell ging beduidend sneller dan Verstappen. Hij kwam dan ook op hoge snelheid op de Red Bull af en moest uitwijken om een crash te voorkomen. Russell noemde het over de boordradio gevaarlijk wat Verstappen deed, maar de wereldkampioen is zich van geen kwaad bewust. Toch moesten beide heren zich melden bij de stewards. Verstappen snapt daar maar weinig van. Een straf verwacht hij al helemaal niet. "Dat zou niet logisch zijn. We reden allemaal langzaam. Ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Ik vind het al vreemd dat ik naar de stewards moet", zo zei hij.

Verstappen moest zelf remmen voor andere coureurs

Verstappen stelt dat hij zelf ook van z'n gas af moest vanwege de coureurs voor hem en dat het daarom misschien leek dat hij te langzaam reed. "Ik moest ook remmen voor de auto's voor mij, nietwaar? Ik wilde hun [snelle run, red.] ook niet verpesten." Russell liet vervolgens op de persconferentie weten dat hij gewoon zijn delta volgde en dat hij niet perse bezig was om Verstappen in te halen voor een betere uitgangspositie. "Ik volgde mijn delta, ik wil geen straf krijgen", zo zei hij. "De volgende keer gewoon rechtdoor rijden!!", zo grapte Verstappen.

Russell was "enthousiast" volgens Verstappen

Verstappen ging vervolgens verder door op het moment met Russell: "Ik wist dat iedereen in een langzame ronde zat, niet in een push lap. Ik denk dat George gewoon een beetje enthousiast was. Hij wilde mij inhalen", zo zei de Red Bull-coureur met een knipoog.

