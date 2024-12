Max Verstappen heeft na een deels frustrerend weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam weten te schrijven nadat zijn pole position toch vrij onverwachts werd afgepakt na gezeur van George Russell en de wedstrijdleiding. Na afloop van de zege smaakte de wraak zoet, vooral bij engineer Gianpiero Lambiase.

De eerste sessies op het Lusail International Circuit waren allesbehalve gelukkig voor Verstappen. De Nederlander en Red Bull leken er eigenlijk totaal niet aan te pas te komen in het Midden-Oosten, maar na de sprintrace sloeg het weekend voor Verstappen totaal om. Ineens leek het goed te vallen en pakte hij pole position, al moest hij die wel weer inleveren met een controversiële gridstraf van één positie wegens het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Het gebeurde na een moment met George Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen.

Lambiase deelt tik uit

De FIA viel daar vervolgens voor, riep Verstappen op het matje en deelde hem een opmerkelijke straf van één plek straf uit, waardoor hij zijn pole position moest inleveren en het Russell was die vanaf pole mocht vertrekken. Veel had hij niet aan dat voordeel, want al bij de start raakte hij zijn P1 kwijt aan de getergde Verstappen en mede dankzij een in de soep gelopen pitstop werd het een race om snel te vergeten voor Russell. Verstappen won en Lambiase kon het vlak na afloop van die overwinning niet laten om een sneer aan de FIA en met name Russell uit te delen: "Oké, maat. Karma is een prachtig iets. Vandaag heb je zeker niet onnodig langzaam gereden!" Verstappen is er ook duidelijk blij mee: "Simply lovely, gasten! Woohoo, yes, yes, yes, yes!"

