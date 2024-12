FIA-president Mohammed Ben Sulayem is helemaal klaar met de kritiek die hij de afgelopen maanden vanuit alle hoeken heeft gekregen. De Arabier stelt dat de coureurs zich vooral op de actie op de baan moeten focussen en hem vooral niet moeten vertellen hoe hij de FIA moet runnen.

De voorzitter van de internationale autosportbond heeft zich de afgelopen maanden diverse keren laten gelden en meerdere personeelsleden hebben hun weg naar de uitgang gevonden. Voormalig FIA-steward Tim Mayer ziet de president als één van de hoofdoorzaken van het verloop van het personeel. The Times meldde daarnaast dat er wat schimmige praktijken zijn met het declaratiegedrag van Ben Sulayem, die sinds 2022 de voorzitter van de FIA is geworden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren wil volledige review van FIA na 'buiten proportionele' straf voor Norris

'Dat gaat de GPDA niets aan'

De GPDA vroeg zich af, middels een ingestuurde brief, of het orgaan de coureurs als volwaardige volwassene zou kunnen behandelen. Dit kwam vooral nadat de rijders op het matje moesten verschijnen nadat er gevloekt was tijdens de persconferentie. In gesprek met Autosport laat de voorzitter weten dat hij daar niet van gediend is. "Dat gaat hen niets aan. Sorry. Met alle respect, ik ben een coureur en ik respecteer de coureurs. Laat ze zich maar concentreren op wat zij het beste kunnen: racen", zo bij de voorzitter van zich af.

Personeelsverloop gaat niemand iets aan, behalve de FIA dan

De coureurs waren daarnaast niet op de hoogte gesteld van de vervanging van bijvoorbeeld Niels Wittich door Rui Marques, terwijl zij er het meest mee te maken hebben. Ben Sulayem is echter niet van plan om zijn aanpak te veranderen: "Dit zijn onze eigen zaken. We zullen doen wat goed is voor de FIA. Het is dus eigenlijk niet de zaak van mensen om zich met de onze zaken te bemoeien. Het gaat om de resultaten die we boeken. Wanneer er iets in de teams verandert, vertellen zij het ons? Nee, dat doen ze niet. Niemand hoeft dat te doen. We hebben onze regels, we volgen onze regels. We volgen niet de regels van iemand anders. Zo simpel is het."

OOK INTERESSANT: Verstappen hekelt dubbele maatstaf: 'Zou waarschijnlijk direct onderzocht worden'

Media moeten zich ook gedeisd houden

Ook de media moet zich volgens Ben Sulayem niet zo kritisch opstellen. "Waarom moet ik overal antwoord op geven? Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover mijn leden en tegenover de sport. Ik ben niet iemand die 's ochtends wakker wordt en meteen naar de media kijkt. De media zijn goed, maar ze hebben geen stemrecht in de FIA. Ik ben verkozen om de FIA te verbeteren, en dat doe ik. Ik ben erg blij met ons nieuwe team." Over een leegloop bij de autobond wil hij dan ook niet spreken. "En trouwens, wist je dat we in 2023 64 medewerkers hebben aangenomen? En in 2024 92, ter informatie." Hij gaat dan ook stoïcijns door op de koers die is ingezet en trekt zich niets aan de van de kritiek: "Nee, absoluut niet. Nee. Laat me je iets vertellen over wat er gebeurt. Ik denk dat ik gratis in hun hoofden woon, hè... Het is een mooi appartement daar, ze geven het me."

Gerelateerd