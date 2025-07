'Verstappen aanwezig bij vergadering die leidde tot ontslag Horner'

Red Bull Racing besloot vandaag om Christian Horner (51) op straat te zetten. Dit werd besloten naar aanleiding van een aantal vergaderingen die rondom de laatste twee Grands Prix plaatsvonden. ESPN meldt nu dat Max Verstappen bij tenminste één van deze urgente meetings aanwezig was.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 eindverantwoordelijke van het team, maar na een periode van ruim 20 jaar werd hij woensdagochtend uit zijn functie als CEO en teambaas ontheven. Hij moest per direct zijn koffers pakken en plaatsmaken voor Laurent Mekies, die overkomt van Visa Cash App RB. Het ontslag van Horner kwam als een verrassing, maar er klonken de laatste tijd al geluiden dat het kamp van Verstappen zou hebben aangedrongen op een exit van de langstzittende teambaas ooit in de Formule 1. ESPN weet nu te melden dat Verstappen dan ook aanwezig was bij één van de noodvergaderingen die leidde tot het uiteindelijk ontslag van Horner.

Artikel gaat verder onder video

Volgens bovengenoemd medium begon de sfeer binnen Red Bull steeds verder te verslechteren. Er moest van hogere hand worden ingegrepen, maar dit kon niet zolang de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya, die tot voor kort een groot fan was van Horner, niet zou instemmen. De 74-jarige Thai richtte samen met de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz het merk Red Bull op en is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Yoovidhya hield Horner lange tijd het hand boven het hoofd, maar heeft woensdag alsnog zijn zegen gegeven voor het ontslag van Horner.

Verstappen woonde vergadering over Horner bij

Het ontslag volgde na een reeks van vergaderingen. Rondom de Grand Prix van Oostenrijk en de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn de kopstukken van Red Bull meermaals met elkaar om tafel gegaan. Bij minstens één van deze ontmoetingen was ook Verstappen aanwezig. 'Bronnen hebben aan ESPN ook verteld dat er de afgelopen twee weekenden een reeks bijeenkomsten heeft plaatsgevonden: de thuisrace van het team, de Grand Prix van Oostenrijk en de Grand Prix van Groot-Brittannië. Minstens één daarvan betrof Verstappen en Oliver Mintzlaff, een hoge functionaris bij het bedrijf die al lange tijd aandringt op een wisseling van de leiding van de race-divisie van Red Bull', zo klinkt het.

Horner kreeg het ook aan de stok met Jos Verstappen

Toeval of niet, op Silverstone kreeg Horner het ook al aan de stok met Jos Verstappen, die deel uitmaakt van het management van de viervoudig wereldkampioen. Het was al langer bekend dat Jos niet bepaald door één deur kon met Horner en de situatie op Silverstone zou Horner ongetwijfeld niet hebben geholpen zijn positie binnen het team te behouden. Woensdagochtend viel uiteindelijk het doek voor de uiterst succesvolle teambaas. Een reden voor zijn ontslag kreeg hij niet, zo vertelde Horner aan Martin Brundle.

