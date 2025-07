Het Formule 1-team van Visa Cash App RB stuurde een officieel statement de deur uit waarin het bekendmaakte dat Laurent Mekies (48) naar Red Bull Racing vertrekt als nieuwe teambaas, maar Red Bull Racing zelf heet dit nieuws (nog) helemaal niet bevestigd. Het is oorverdovend stil op de officiële kanalen van de Oostenrijkse renstal. Wat is hier aan de hand?

"Met direct ingang neemt Laurent Mekies de taken over als CEO bij Red Bull Racing", zo kopte VCARB met haar statement richting de pers, waaronder ook GPFans. In de mail stond ook een eerste reactie van Mekies en werd ook zijn opvolger, Alan Permane, bij Racing Bulls aangekondigd. Ook van de Fransman was een eerste reactie op zijn aanstelling meegestuurd. Maar vanuit Red Bull Racing zelf hoorde we officieel nog niets. GPFans liep de officiële kanalen, waaronder de website en social media, van de Oostenrijkse renstal na, maar vond nergens een bericht over het ontslag van Horner of een reactie op het nieuws. Een opmerkelijke zaak. Horner heeft immers ruim 20 jaar voor Red Bull gewerkt en het F1-team grote successen gebracht. Je zou verwachten dat een afscheid als eerste vanuit hen zou worden aangekondigd.

Red Bull Racing rept met geen woord over ontslag Horner

Wie - op moment van schrijven - de officiële website van Red Bull Racing bezoekt, ziet daar niets over een vertrek van Horner, laat staan de aanstelling van Mekies als nieuwe teambaas en CEO. Kijk je vervolgens op de social media-kanalen van de hoofdmacht, dan wordt ook daar met geen woord gerept over het grote nieuws waar diverse media nu mee uitpakken. Op X is bijvoorbeeld het laatste bericht van Red Bull Racing een post over dat er nu twee weken geen race is, voorzien van een foto van Max Verstappen. Dit bericht werd gisteren geplaatst. Sindsdien is er geen nieuw bericht meer verschenen.

Oorverdovende stilte aan kant van Red Bull Racing

Het statement van Visa Cash App Racing Bulls Media verscheen omstreeks 11:25 uur in de mailbox van GPFans. Op het moment dat dit artikel geschreven werd zijn we ongeveer een uur verder en vanuit Red Bull Racing zelf is het nog steeds oorverdovend stil. Angstvallig stil zelfs. Waarom is het niet Red Bull Racing dat als eerste het ontslag aankondigt van iemand die ruim 20 jaar in dienst is geweest en het F1-team zo veel succes heeft gebracht? Het is op z'n minst opmerkelijk te noemen. GPFans heeft bij Red Bull Racing om opheldering gevraagd en is nog in afwachting van een reactie.

