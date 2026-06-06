Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'
Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'
Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is het nagenoeg onmogelijk om fatsoenlijk te werken tijdens de Grand Prix van Monaco. De ervaren analist stelt dat de straten van Monte Carlo weliswaar een zekere charme hebben, maar dat de faciliteiten voor het mediapersoneel zwaar te wensen overlaten.
Hoewel de race in het prinsdom wereldwijd bekendstaat als een hoogtepunt op de kalender, ervaart de verslaggever dat achter de schermen heel anders. Mol, die ruim 35 jaar meeliep in de paddock en meer dan zeshonderd races versloeg, windt er geen doekjes om. "Er valt dus niet te werken en dat is dus wel je probleem", aldus de vaste stem van Grand Prix Radio in Race Café wanneer het over de race van dit weekend gaat in Monte Carlo.
Rare werkomstandigheden
Hij herinnert zich eerdere edities waarbij de logistiek een enorme uitdaging vormde. "In het verleden moesten wij van onze commentaarpositie naar de tv-compound om te werken. Dan liepen wij door dingen heen waar airconditioningbuizen waren. Liep je gewoon door een soort tunneltje van anderhalve meter hoog en veertig centimeter breed. Dat was echt niet normaal. Over hekken die boven het water hingen en al dat soort dingen", blikt de autosportkenner terug.
Het jongensboek der Formule 1
Ondanks de logistieke nachtmerrie begrijpt de commentator de aantrekkingskracht van het evenement wel degelijk. Het smalle stratencircuit levert volgens hem unieke televisiebeelden op. "Ik snap de romantiek, laat ik dat niet verkeerd begrijpen. Het is natuurlijk prachtig, want de mooiste schepen, het is gekkenhuis, het is het pareltje van de kalender op beeld", verklaart de analist van Ziggo Sport. Voor de kijker thuis blijft het raceweekend in de dwergstaat een spektakelstuk vol uiterlijk vertoon. "Het plaatje Monaco is natuurlijk het prachtige jongensboek der Formule 1. Het geld, de glamour, de glitter, de luxe", zo besluit hij.
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