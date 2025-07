Christian Horner is per direct ontslagen als teambaas bij Red Bull Racing, zo heeft het team via een statement laten weten. Na ruim 20 jaar neemt Horner afscheid en hij wordt vervangen door Laurent Mekies, de huidige teambaas van VCARB. Welkom bij GPFans recap. De serie waar wij het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen, even met je doornemen.

