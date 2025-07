Oscar Piastri kreeg tijdens de Grand Prix op Silverstone een tijdstraf van tien seconden én twee strafpunten op zijn licentie. De reden: hij remde onverwachts hard af nadat de safetycar de baan had verlaten, waardoor Max Verstappen hem kon inhalen. In de F1 aan Tafel-podcast legt commentator Olav Mol uit wat het verschil is tussen de twee situaties en waarom de FIA nu heeft ingegrepen.

Het was een opvallend moment, en ook meteen onderwerp van gesprek. Zeker omdat iets soortgelijks eerder dit seizoen gebeurde met George Russell in Canada; maar hij kwam toen zonder straf weg. Waarom kreeg Piastri nu dan wél straf? "Nou, we hebben het over erratic [foutief] braking, hè", begint Mol. "Ik ben blij als ik het fragment terughoor, dat ik dus eigenlijk meteen benoem wat er aan de hand is en wat hij niet mag doen."

Data bewijst onnodige actie

Volgens Mol zit het verschil vooral in hoe hard er werd geremd. Waar Russell slechts even op zijn rem trapte, was Piastri een stuk agressiever. "Oscar Piastri heeft met 59,2 PSI op zijn rem getrapt", zegt Mol. De data laat zien hoe extreem dat was: "Hij ging dus in één keer van 218 km per uur naar 52 km per uur. Ja. Ja, dat is alsof je 100 km per uur rijdt en er staat een stilstaande auto voor je."

Mol geeft aan dat Piastri te veel remdruk gaf

En dat gebeurde op een cruciaal moment: nét nadat de lampen van de safety car uitgingen; het sein dat de leider in de groep het tempo mag bepalen. Maar daarbij gelden nog steeds regels. "Dat is precies het moment dat hij niet erratic mag rijden", vervolgt Mol. "En tot die tijd moet hij binnen vijf autolengtes blijven, maximaal tien als het een beetje jojoot, maar gemiddeld vijf autolengtes. Als die lampen uitgaan, mag hij de pace gaan bepalen. Maar hij mag daarin dus niet accelereren, remmen wel een beetje, maar niet met zoveel remdruk."

