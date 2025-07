Red Bull-CEO reageert op ontslag Horner maar weigert reden prijs te geven

De CEO van Red Bull, Oliver Mintzlaff (49), heeft namens de energiedrankgigant als eerste een reactie gegeven op het ontslag van Christian Horner (51) als teambaas en CEO van Red Bull Racing. De Duitser bedankt Horner voor zijn "uitzonderlijke werk in de afgelopen twintig jaar", maar rept met geen woord over de reden van het ontslag.

Vanochtend kwam plots - via zusterteam VCARB - het nieuws naar buiten dat Horner op straat was gezet door Red Bull Racing. De 51-jarige Brit legt per direct zijn taken als CEO en teambaas naar en wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die tot vandaag aan het roer stond bij de juniorenformatie. Vanuit Red Bull Racing zelf bleef een statement of reactie vooralsnog uit, maar vanuit de overkoepelende organisatie is nu wel een eerste reactie gekomen. Red Bull-CEO Mintzlaff heeft laten weten dat hij Horner enorm dankbaar is voor zijn inzet en de successen in de afgelopen 20 jaar. Over de reden van zijn ontslag of welke weg Red Bull Racing nu in wenst te slaan, zegt hij echter niets.

Red Bull-CEO geeft reden voor ontslag Horner niet prijs

"We willen Christian Horner bedanken voor zijn uitzonderlijke werk in de afgelopen twintig jaar", zegt Mintzlaff in een kort statement. "Met zijn tomeloze inzet, ervaring, expertise en innovatieve manier van denken speelde hij een doorslaggevende rol bij het neerzetten van Red Bull Racing als een van de succesvolste en aantrekkelijkste teams in de Formule 1. Bedankt voor alles, Christian, en je blijft voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van dit team." Horner was tot vandaag de langstzittende teambaas in de Formule 1. Hij stond al sinds het debuut van het F1-team in 2005 aan het roer.

